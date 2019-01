Indignación del Poli Almería por el arbitraje del domingo

Solamente con leer la crónica del partido ya resulta casi incomprensible que el Poli Almería terminara el partido del pasado domingo con ocho jugadores, pero si además se visualizan los vídeos que están circulando por redes sociales de las polémicas jugadas del duelo ante el Huétor Vega, queda claro que el histórico conjunto de la capital almeriense fue el gran perjudicado de la jornada. Con el 1-0 en el marcador y el choque muy de cara, los almerienses gozaron de la oportunidad de aumentar su ventaja en un penalti lanzado por Fran Oller que anuló el colegiado Javier Pulido Campos al considerar que el jugador se había parado en seco antes de golpear. El de Cantoria hizo una paradinha, aunque en varios vídeos que el propio club ha movido por sus perfiles de Internet se puede observar que la decisión del árbitro esta cogida con pinzas. Para colmo, Oller vio la segunda amarilla.

El Poli Almería, pese a jugar en inferioridad, no se salió del partido, aunque las cosas se le pusieron muy difíciles para mantener su mínima ventaja y acabó encajando el empate y sufriendo, en la recta final, dos expulsiones más. En polémico arbitraje en el Emilio Campra no ha pasado desapercibido, ya que jugadores, aficionados, técnicos e incluso directivos han mostrado su claro malestar al respecto. Según algunas publicaciones del entorno rojiblanco, hasta “se pudo ver a un futbolista llorar de impotencia por la inexplicable decisión de un colegiado”. La entidad considera lo ocurrido ante el Huétor Vega como una “traba”, pero se queda con el esfuerzo de sus jugadores para sumar otro punto. No obstante, el club rojiblanco recurrirá la segunda amarilla de Oller ante el claro error cometido por el colegiado y que marcó el devenir del choque.