El Poli sigue la buena racha y el Pulpileño la ve frenada

Tercer triunfo seguido para un Poli que ahora es octavo (1-0)

El Poli Almería encadenó su tercera victoria consecutiva, confirmó su segunda mejor racha triunfal de la presente temporada y, lo que es más importante, dio otro paso hacia la tranquilidad de una tabla en la que podrían darse hasta nueve descensos (cinco directos y cuatro por arrastre). Así las cosas, el duelo ante el CD Rincón se presentaba con más importancia de la que parecía en un principio el encuentro en el Emilio Campra, escenario el que los rojiblancos encadenaron un nuevo triunfo tras vencer en Guadix y antes en casa al River Melilla. La octava plaza se ha vuelto a alcanzar, empatados con la séptima, tras una victoria trabajada en un partido muy igualado y tremendamente físico frente al equipo malagueño, metido en más apuros tras su paso por el Estadio de la Juventud Emilio Campra.

La contienda se resolvió con un solitario tanto de Jaime llegada la media hora, con habilidad para cruzar un esférico que le llegó a través de una jugada colectiva. Hubo pocas llegadas, siendo todas ellas del Poli, incluida una chilena de Ruzzo mediada la segunda mitad en la que el colegiado del encuentro no vio la mano que hizo un defensa visitante. Lo que sí determinó fue una doble roja directa para Alberto Segura y Villegas en el 72’, tomando una decisión tajante para zanjar una pequeña tangana, prueba de la tensión por la importancia de los puntos en juego.

Poli Almería: Manu, Pinteño, Ruzzo, Alberto Segura, Albacete, Segura, Narci, Yasser, Jaime, Dani Garzón (Nico, m. 75) y Óscar Vega (Adri Miranda, m. 60 (Edu Mendy, m. 84).

CD Rincón: Adri, Mario, Juan, Villegas, Alberto, Adal, Pablo Roca, Sergio, Bonilla, Semi (Víctor Estébanez, m. 71) y Miguel Ángel (Kun, m. 61).

Gol: 1-0, m. 30: Jaime.

Árbitro: Juan Carlos Valero Barrales (Granada). Mostró cartulinas amarillas a los locales Dani Garzón, Míchel y Narci, así como al visitante Sergio. Expulsó con roja directa al local Alberto Segura y a los visitantes Villegas (m. 78) y Esteban (m. 87).

Incidencias: Partido disputado en el Estadio de la Juventud Emilio Campra ante unos 200 espectadores.

Un paso atrás para el Atlético Pulpileño en La Unión (2-0)

El Atlético Pulpileño cayó por un resultado de 2-0 en su visita al feudo de un necesitadísimo FC La Unión Atlético y dio un paso atrás en sus ambiciosas aspiraciones de dar caza a una de las cuatro primeras plazas de la tabla clasificatoria, lo que le daría el derecho a disputar, por segunda temporada consecutiva, la promoción de ascenso a la Segunda División B. Pese a esta derrota, esas posiciones de play off están todavía muy cerca de la mirada de los almerienses, que tienen al cuarto clasificado ahora a dos puntos a falta de seis jornadas aún para la conclusión de la competición liguera regular.

Los de Sebas López sabían que no iban a tener un partido nada fácil frente a un rival que se está jugando su supervivencia en la categoría y que luchaba por poner pie y medio fuera de las plazas de descenso. Tras una primera parte muy igualada, con opciones de ambos equipos para poder haber abierto el marcador, finalmente el choque se marcharía al descanso con el resultado inicial, sin goles. El paso por vestuarios pareció sentar mejor a los locales que a los visitantes, quizás también por las urgencias de los primeros. Así, Collados adelantó a los murcianos en el minuto 50.

Con el 1-0 en el luminoso, a los de Pulpí no les quedaba otra que arriesgar. También se jugaban mucho los almerienses, que no querían perder de vista unas posiciones de play off que estaban rozando con sus dedos a las puertas de esta jornada. Sacó más artillería al césped el técnico Sebas López, pero en los últimos minutos de la contienda un gol de Jesús Sánchez (85’) acabó con las esperanzas del Pulpileño de evitar un tropiezo a domicilio. Y es que los almerienses volvían a probar el sabor amargo de una derrota después de once jornadas consecutivas sin perder, remontándose su derrota anterior al pasado 27 de enero, a una 24ª jornada en la que los de San Miguel cayeron por la mínima (0-1) ante el Águilas, con el que precisamente ahora empata a 62 puntos en la clasificación.

La próxima jornada, en la 37ª, con horario aún por confirmar de forma oficial por parte de la federación, los de López recibirán al Lorca FC, tercer clasificado con 66 puntos y, por lo tanto, un rival directo de los del Levante almeriense en esa dura batalla por meterse entre los claros aspirantes a dar el salto a la categoría de bronce del fútbol español.

FC La Unión Atlético: Savu, Barrachina, Iván, Tomás, Luna, Rubén (José 80’), Ardid (Linares 62’), Alberto, Muñoz (Emilio Verdú 83’), Jesús Sánchez y Collados.

Atlético Pulpileño: Adrián, Joaquín, Marín, Diego Ruiz, Manzano (Petete 59’), Lee, Douglas, Pibe (Mada 65’), Ibu, Pico (Óscar 65’) y Jay.

Goles: 1-0: Collados 50’. 2-0: Jesús Sánchez 85’.

Árbitro: Álvaro Olmos Abellán. Amonestó a los jugadores locales Barrachina, Iván, Tomás y Muñoz. Por parte visitante vieron la cartulina amarilla Diego Ruiz, Pibe e Ibu.

Incidencias: Partido correspondiente a la 36ª jornada de competición en el Grupo XIII de la Tercera División, disputado en el Polideportivo Municipal de La Unión (Murcia) ante la presencia de unos 200 espectadores aproximadamente. Presencia de seguidores pulpileños.