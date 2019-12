La Ponferradina pone a prueba al Almería y su puesto de ascenso directo

La Ponferradina, situado en la zona de la tabla cercana a los puestos de promoción, será el domingo en el Estadio de los Juegos Mediterráneos un exigente rival para el Almería, que tiene como objetivo marcharse de vacaciones con la segunda plaza consolidada en la clasificación de LaLiga SmartBank.

El conjunto andaluz vuelve a su competición, tras el inesperado tropiezo del pasado jueves en la Copa, en la que fue eliminado por el Tamaraceite canario, y lo hace con la intención de ganar para cerrar una primera parte de la temporada casi modélica en la que sólo perdió dos partidos en LaLiga.

Los almerienses, con José María Gutiérrez en el banquillo, sumaron tres victorias y tres empates, además con una escenificación sobre el campo diferente a la de la anterior etapa con el portugués Pedro Emanuel. El técnico madrileño ha trabajado estos días en mejorar el sistema defensivo pues en Fuenlabrada (2-2) los dos goles llegaron en despistes, el primero en un remate de córner y el segundo en un mal despeje de Lucien Owona.

Con la recuperación de Iván Balliu y Nikola Maras (De la Hoz no ha entrado en la lista al estar tocado), que no jugaron el pasado domingo por sanción, se espera que alguno de ellos entren en el equipo de inicio para componer un once con igual esquema táctico que el utilizado en jornadas anteriores.

La intención es seguir siendo profundos por las bandas, cosa que sucedió tanto con el Mirandés (3-1), en la segunda parte, como en la última media hora del duelo disputado frente al Fuenlabrada.

Todo para medirse a una Ponferradina al que ganarle es sinónimo de ascenso almeriense. La UD Almería logró el salto de categoría en los dos duelos disputados en el Estadio de los Juegos Mediterráneos que acabaron con triunfo, de los tres celebrados.

Ibiza, Sekou y De la Hoz, bajas por lesión en el Almería; Pablo Larrea e Isi Palazón, ausencias por sanción en la Ponferradina

Con Unai Emery fue el día del ascenso (3-1) y con Javi Gracia (4-1), mientras que en la 2015-16 llegó un empate (1-1) y casi el descenso.

La Ponferradina persigue su tercera victoria consecutiva. Tras su clasificación copera en Ibiza ante la Peña Deportiva y el triunfo frente al Deportivo, quiere despedir 2019 logrando su segundo triunfo liguero de la temporada a domicilio ante un equipo que no pierde desde la novena jornada cuando lo hiciera ante el Sporting de Gijón (4-2).

El técnico blanquiazul, Jon Pérez Bolo, cuenta con las bajas por sanción del centrocampista, Pablo Larrea y el delantero, Isi Palazón, que vieron ante el conjunto coruñés la quinta amonestación.

En el lugar del primero es más que probable la vuelta al equipo, también después de haber cumplido su sanción, de Óscar Sielva, para formar pareja con el berciano, Saúl Crespo, que cumplió a la perfección ocupando su lugar en la medular.

Para suplir al extremo murciano es más complicado para Bolo ya que no dispone en su plantilla de un jugador de similares características de desborde y previsiblemente se decantará por el valenciano Nacho Gil, que también ha estado habitualmente en sus planes.

La otra opción que tiene el entrenador vasco es modificar su sistema de juego, aunque el buen rendimiento que siempre le ha dado la pareja atacante formada por Kaxe -autor del gol de la clasificación copera- y el capitán, Yuri de Souza, máximo goleador del equipo con once dianas, hacen previsible la titularidad de ambos en Almería.