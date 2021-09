Portillo: "Hay buena mezcla de veteranía y juventud"

Francisco Portillo acaba de ser padre (el pequeño se llama Lucas) y lo celebró con una sobresaliente actuación en Alcorcón tras su primera titularidad como rojiblanco. El repertorio de pases al hueco del malagueño a buen seguro le servirá para mantenerse en el once este viernes frente al Tenerife en el largo camino por sumar un tercer ascenso a su trayectoria deportiva. Buen conocedor de la categoría, avisa que es fundamental ser una piña por encima de las individualidades.

¿Qué tal les ha sentado la victoria en Santo Domingo?

"Veníamos de una derrota difícil y qué mejor manera que ganar así. En lo personal estoy contento y esta es la línea a seguir. En Segunda todos los rivales son fuertes y difíciles".

¿Dónde estuvo la clave para golear al Alcorcón?

"El equipo tiene jugadores con último pase y que corren al espacio. Los compañeros son buenos pasadores y arriba tenemos gente que hace goles".

Tras un 0-4 se corre el riesgo de que se desate la euforia...

"Por mi experiencia es normal que la gente se ilusione tras un 0-4, pero debemos estar con los pies en el suelo. Queda muchísimo, no vamos a ascender ni descender ahora. La regularidad es la base de todo. Si eres regular, vas a estar arriba. Ni por perder en Ponferrada éreamos los peores ni por ganar en Alcorcón somos los mejores. Ahora la clasificación es anecdótica, pero el Tenerife es un rival fuerte y habrá que tener calma y tranquilidad".

¿Cómo marcha su adaptación al equipo?

"Me siento muy cómodo desde pretemporada, muy acoplado, los compañeros lo han hecho fácil. Si eres feliz, se refleja con buenas actuaciones. Jugar con Largie, Sadiq o Lazo... son buenos jugadores".

Usted ha logrado dos ascensos, ¿ve mimbres suficientes?

"En junio sabremos si tenemos plantilla para estar arriba, pero Segunda es muy larga, aunque creo que hay una buena mezcla entre veteranía y juventud, algo muy importante para un proyecto como el del Almería. Segunda ha evolucionado algo, pero siempre es muy dura y el sistema de play-off le ha dado aliciente porque ahora más equipos optan a ascender".

¿Le recuerda algo este Almería a las plantillas de Betis y Getafe?

"Las comparaciones no me gustan mucho. Las plantillas de Betis y Getafe lograron un objetivo que no es fácil, como ascender. Esta también tiene cosas buenas y estamos en el camino, pero decir ahora que vamos a ascender es complicado".

¿Cuál es la clave para añadir un tercer ascenso a su currículum?

"Si no jugamos como un colectivo, no iremos a ningún sitio. Tenemos que ser un grupo, una piña, e ir todos a una. Tenemos grandes individualidades, pero solo con eso no iremos a ninguna parte".

La Ponferradina se ha encaramado al primer puesto.

"No me sorprende que la Ponferradina sea líder porque viene haciendo las cosas bien, ganando todo en su campo, están ahí por méritos propios. Nosotros no hicimos un buen partido allí, eso está claro, pero hay que aprender de los errores".

¿Más fácil todo con la afición poblando las gradas o cuesta readaptarse?

"La afición es clave porque gana partidos. Venimos de una época difícil por el Covid y tener a la gente apoyándote es bueno. Daremos todo para lograr la victoria. Hay que adaptarse un poco porque los partidos parecían entrenamientos con los campos vacíos".