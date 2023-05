Pozo: "Cada partido te quita años de vida"

Alejandro Pozo ha concedido una entrevista a UDA Radio en la que el jugador sevillano explica las sensaciones del vestuario en esta montaña rusa que está siendo la lucha por una de las permanencias más caras de las últimas temporadas en Primera División. El jugador de Huévar del Aljarafe confiesa que tras ganar en Getafe el primer partido a domicilio del curso acabó con ganas de vomitar de la tensión acumulada y que cada partido le está quitando años de vida como a la propia afición indálica. Estas son sus impresiones ahora que llega un parón que les servirá para desconectar antes del tramo de las cinco últimas finales.

Vaya semana de locura con 4 partidos en 11 días...

El míster nos comentó que había 10-15 días a tope en los que había que darlo todo para sacar los máximos puntos posibles. Competimos en los cuatro partidos sacando 6 puntos y ganando por primera vez fuera de casa, lo que nos da una moral muy alta para todo lo que viene.

¿Sabe lo que pasó en la temporada 2010-2011?

Veo que ese año estábamos últimos con 26 puntos y el Zaragoza estaba fuera con 36 y el descenso lo marcaba Osasuna con 35 tras la jornada 33ª. Al final descendieron Depor (43), Hércules (35) y Almería (30).

¿Ve similitudes con la actual clasificación?

El tercero por la cola ahora es el Getafe con 34. Viendo lo que hay cada fin de semana, todo el mundo dice que la salvación estará en 40, pero yo creo que va a ser un poco más. Internamente lo sabemos e intentaremos conseguir los máximos puntos posibles. Esperamos que sea lo más pronto posible también. Tenemos Pamplona y un partido muy importante en casa, pero ganando dos partidos lo tendremos mucho más cerca.

Parece increíble que solo se haya descolgado el Elche...

Son muchos años sin ver algo igual porque está muy apretado. Ganamos al Elche y nos poníamos a 5 puntos y el Getafe jugaba con el Celta. Nos fuimos un poco felices y al día siguiente te pega el choque de realidad de ponerse a 2 puntos. Hay que seguir luchando, ahora estamos en buena dinámica y Osasuna juega la final de Copa, ojalá los pillemos un poco cansados. Es buena oportunidad para seguir ganando fuera.

¿La victoria en Getafe, primera a domicilio, tuvo efecto balsámico?

El equipo fuera de casa ha hecho buenos partidos, como en Cádiz, Valencia, Sevilla, Celta... Estábamos con esa coraza de no acabar de romperla y en Getafe mostramos un nivel muy bueno pese a acabar atrás. Lo vimos tan cerca que te metes sin quererlo atrás. Rompimos esa barrera y ahora estamos más fuerte que nunca, lo daremos todo hasta el final.

En muchos partidos parece que van a golear y acaban con angustia.

Vienen equipos como pasó ante el Alcorcón, que das por hecho que vas a ganar, y vienen liberados, jugando mejor. El Elche estaba en Segunda si perdía o empataba y no tenían nada que perder. Es muy difícil jugar así. En la primera parte estuvimos tensionados y no sabíamos encontrar a la gente de arriba. El gol de Leo lo rompió todo y en la segunda parte salimos bien, metiendo el 2-0 y teniendo el 3-0 e incluso el 4-0...

¿No cree que hay plantilla para algo más?

Viendo lo que tenemos hay un equipazo. Podríamos estar peleando por algo más perfectamente, pero los futbolistas convivimos con esto, partidos en los que no salen las cosas. Mientras ganemos así lo firmo aunque estemos tensionados hasta el final. De Getafe salí con ganas de vomitar por la tensión del partido. Por lo que veo también la gente lo pasa muy mal.

¿No se resiente la salud mental con tanta tensión?

Sabíamos que íbamos a estar en Primera y sufriríamos. Así está siendo, cada partido te quita años de vida, tanto los que juegan como los que no lo vivimos porque nos jugamos muchísimo. Todos quieren mantenerse en Primera.

Sabemos que ha llegado a jugar con microrroturas musculares.

Viendo que el año pasado lo jugué todo sin lesionarme, este año me ha tocado darme un golpe de realidad. Nunca quieres lesionarte, pero desde pretemporada siempre he estado con pequeñas lesiones de perderte una o dos semanas y no estar al 100%. Hace poco jugué contra Valencia y Celta con una pequeña rotura en el cuádriceps pero quería ayudar al equipo. Hablé con el míster y con el doctor y viendo lo que se venía decidí parar una semana para estar a tope a final de temporada porque son los momentos clave y hay que darlo todo. La mayoría de futbolistas si les haces una resonancia algo tienen seguro. Estaba más de lo que creía y pude romperme para toda la temporada, arriesgué y gracias a Dios salió bien la cosa. Jugué en Getafe y ante el Elche ya sin molestia ninguna en el cuerpo.

¿Esperaba que jugadores como Embarba, Baptistao o Suárez aportasen tanto?

Todo el mundo quiere llegar bien a final de temporada, eso es lo bueno de este grupo. Nos jugamos muchísimo para mantenernos y eso te cambia mucho la vida, estar en Primera o Segunda. Todo el mundo lo sabe y todos aportan. Los que han jugado menos están a tope para darlo todo si salen de titular. Eso te hace a ti que un compañero lo da todo y debes dar el 100%.

¿La imagen de Rubi dando la mano antes del partido simboliza la unión del vestuario?

Teníamos claro que no sería nada fácil. Esto es un equipo y aunque no jugar es jodido de digerir, todos hemos aceptado nuestro rol aportando cuando nos ha tocado, sea jugando más o menos. Ahí se ve la unión del vestuario. El míster eso lleva haciéndolo toda la temporada, pero el otro día lo cogieron las cámaras. Le da la mano tanto al que juega como al que no, es algo bueno porque te da seguridad de cara al partido.

¿Algún plan para el fin de semana libre?

Tras estos 10-15 días a tope nos va a venir muy bien a todos desconectar y venir el lunes con más fuerza para encarar todo lo que viene. Osasuna no descansa y tenemos que aprovecharlo saliendo a tope. Me iré a ver a la familia que llevo tiempo sin verla y tengo que hacer cositas con mi novia. A ver si engancho a algún compañero para que se venga a Sevilla.

Se le ve un tipo muy familiar pese a su juventud...

Yo tengo muy claro que me fui con 18 años de casa ya con mi pareja y soy muy de estar en familia y juntarme con la gente del equipo para hacer grupo un día sí y otro no. Cuando bajo intento ver a mi familia y a la de ella, me gusta mucho eso. Los hijos ya vendrán después de la boda si Dios quiere. No es una vida normal en un adolescente al que le guste la fiesta. Soy más tranquilo, me gusta estar en casa viendo pelis.

¿Toca no hablar de fútbol para desconectar?

Sí, aunque sea 3 días. Hay gente que no ve a su familia desde hace tiempo o se va con la pareja y los niños a pasar el fin de semana tranquilo. Cuando bajo al pueblo no me da tiempo ni de hablar de fútbol. Con mi padre sí que hablo porque él también va a perder años de vida. Me dijo que en Getafe ni vio los últimos minutos, se fue a limpiar la piscina a falta de 20 minutos. Luego se lo puso repetido. Es normal no querer hablar de fútbol porque llevamos varios partidos de infarto.