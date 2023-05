La Premier se rifa a El Bilal Touré

Hasta lesionado a El Bilal Touré se le acumulan las 'novias'. El futbolista maliense de la UD Almería continúa trabajando a marchas forzadas en la recuperación de su lesión en el recto anterior para intentar estar disponible para Rubi al menos en las dos últimas y a priori decisivas jornadas ante Real Valladolid y RCD Espanyol mientras llegan noticias del interés que ha despertado en Inglaterra.

La irrupción del atacante africano en la liga española ha causado impacto en la Premier, donde pagan mejor que nadie el gol. Tanto es así que al actual pichichi rojiblanco (6 dianas hasta que cayó lesionado en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla) ya lo tenían en su agenda tanto el Wolverhampton Wonderers del técnico español Julen Lopetegui como el Brentford (la sanción de 8 meses a su ariete Ivan Toney por apuestas ilegales incrementa su apuesta), tal y como informaba Diario de Almería hace unos días.

A ese interés se suma ahora el histórico Everton. El club de Liverpool pelea por eludir el descenso en las dos jornadas que le restan al campeonato inglés, siendo en la actualidad el primero que se salvaría, con un punto más que el Leeds United. La noticia refrenda que la puja por El Bilal este verano puede ser alta y la UD Almería tiene muy claro que rentabilizará al máximo su contratación el pasado verano procedente del Stade de Reims.

Everton looking at a bid for Almeria's El Bilal Toure as they aim to finally strengthen their striker options amid Dominic Calvert-Lewin's fitness issues https://t.co/DcxSJXXh5r