Desde comienzos de marzo de 2019 no encadenaba el CD El Ejido dos jornadas en blanco . Lo hizo en la 28ª y 29ª de la temporada anterior, las últimas antes del parón liguero obligado por el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 . Los celestes se marcharon a la cuarentena tras perder con el Linares Deportivo por 0-2 y ante el Torredonjimeno siete días más tarde, como visitante, por el mismo resultado. Desde entonces, los del Poniente han disputado siete encuentros oficiales, los dos primeros de play off exprés , con David Cabello al mando, en los que ganaron 3-2 al Motril e igualaron 1-1 ante el Jaén en la final.

El Club Deportivo El Ejido cayó frente al Recreativo Granada por 0-1 este pasado domingo y sufrió así su segunda derrota consecutiva, la primera como local en el presente curso 2020-2021 en el Grupo IV B de Segunda B. Aunque no mostró una mala imagen, el cuadro del Poniente almeriense quiso pero no pudo ante un eficiente filial nazarí que confirmó el primer bache celeste de la era Tito García Sanjuán , que acumula en el banquillo cinco partidos oficiales de la competición liguera como técnico del equipo celeste, con triunfos ante Real Betis Deportivo B (3-0) y Yeclano Deportivo (2-0) , un empate a domicilio frente a Lorca Deportiva (2-2) y un par de de tropiezos seguidos, el de hace varios días en Santo Domingo con los granadinos y la jornada anterior en el feudo del UCAM Murcia (2-1) .

“Estoy dolido por los jugadores, que se han vaciado en el campo”

“Hemos hecho muchas cosas bien, pero no tuvimos la efectividad de otros días. Es el día que más disparos a puerta hemos hecho de toda la liga, pero no marcamos”, dijo el técnico celeste tras la conclusión del duelo frente a los granadinos. Según Tito García Sanjuán, “se nos va un partido importante en nuestro campo. Y ellos se llevan tres puntos habiendo tirado solamente con dos faltas. Nos ha tocado no quedarnos con premio, pero me quedo con la entrega, que nos hayan generado pocas ocasiones, pero sé que la gente se queda siempre con el resultado, como es normal”. El técnico maño del conjunto celeste afirmaba que “tuvimos muchas ocasiones para haber marcado, pero esto es esta categoría, el que no comete errores tiene mucho que ganar y nosotros cometimos uno y nos ha salido caro. Estoy dolido por los jugadores porque se han vaciado”.