Primera de las nueve finales para el CD El Ejido

Como bien ha estado recalcando semana tras semana el técnico Manolo Ruiz, desde que tomó las riendas del banquillo del Club Deportivo El Ejido hace ahora seis jornadas, ya no hay excusas posibles. Los celestes cuentan con bajas importantes, han tenido que realizar un largo y pesado viaje para jugar en un campo cuyas dimensiones pueden afectar a su juego, pero nada de eso justifica que el conjunto ejidense no pueda y no deba ganar en su visita al feudo del Talavera de la Reina.

No les queda otra a los del Poniente, que afrontan en tierras manchegas la primera de las nueve finales que le restan de aquí a final de la competición regular y en las que tratará de certificar una permanencia que se le ha complicado muchísimo. Y es que el CD El Ejido se encuentra a cuatro puntos de las plazas de salvación, por lo que solo una victoria, que se le ha resistido en los últimos catorce encuentros, no le haría salir del descenso. Los del Poniente están obligados a iniciar en el Municipal El Prado una racha triunfal que les permita abandonar esos puestos rojillos que quedan a ocho puntos de su rival de este domingo, que a pesar de sumar 37 en su casillero, también se toma el duelo ante los almerienses como vital.

Es como han preparado los ejidenses este compromiso liguero, como una auténtica final. De hecho la expedición celeste partió el mismo viernes para concentrarse cerca del municipio toledano, entrenando en la matinal de este sábado en la Ciudad Deportiva de Talayuela (Cáceres) con las bajas de Alfonso, Velasco y Javilillo. El entrenador jerezano recupera a Kiu tras cumplir sanción.