Sebas López: "Es un punto muy valioso para el Pulpileño"

Sumar fuera de casa nunca es nada fácil y mucho menos en un histórico feudo como es el de El Rubial, pero el Atlético Pulpileño lo hizo, dejó su meta a cero en casa del recién ascendido desde Tercera mejor clasificado actualmente en el Grupo V de Segunda RFEF y se llevó un trabajado punto que sigue reforzando su rol de correoso foráneo. “Nos llevamos un punto muy valioso. El partido tuvo muchas fases, en un de ellas tuvimos alguna aproximación pero sí es verdad que en la segunda parte el Águilas nos ha sometido”, explicaba Sebas López tras el duelo en su localidad natal, donde destaca que “cambiamos nuestro estilo de juego, nos adaptamos a un rival que está confeccionado para estar arriba y nosotros nos hemos tenido que adaptar a no tener el balón y cambiar nuestro sistema”.

La contienda no defraudó y por ello expresa que “hay que felicitar al Águilas y a nuestros jugadores, se ha visto un buen partido, con un ritmo altísimo de juego”. En algunos momentos del choque, el técnico rojinegro dio un tirón de orejas a su guardameta, que finalmente se convertiría en el protagonista del partido. “Ellos nos conocen y nosotros a ellos también, teníamos trabajado algunos aspectos y tuve que corregir a nuestro portero porque no se estaba haciendo lo que se había trabajado”, afirma López, que recalca que “Erik es un portero que estaba en una categoría inferior, este año lleva cuatro partidos de titular porque Héctor Pizana lleva un mes de lesión, y hay que felicitarle porque en momentos puntuales ha salvado al equipo. En el descanso le dije que a veces no es lo que soy, es lo que parezco y él ha parecido un portero de Segunda B”.

A la espera del regreso de Pizana, Erik volverá a ponerse esta semana bajo palos en el once titular de un Pulpileño que el domingo ejercerá de anfitrión ante el Mancha Real a partir de las 18:00 horas. Los de Sebas López quieren acabar con su mala racha en el Municipal de San Miguel ante otro conjunto que ha dado el salto desde Tercera.