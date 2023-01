Puntazo tras tutear al Atlético (1-1)

Peleó el Almería el ascenso durante cuatro años para tardes como esta, jugando de tú a tú a uno de los grandes de España. El cuadro rojiblanco logró neutralizar el tanto inicial de Correa y se quedó con la sensación de que incluso pudo estar más cerca el '1' que el '2'. Los rojiblancos disfrutaron de la posesión del esférico durante buena parte del partido, pero no de una manera estéril, sino generando oportunidades. Pero también pudo vencer un gris Atlético con la calidad que tiene, pero se topó con Fernando, que sacó dos remates de Morata y uno de Correa que a punto estuvieron de convertirse en el 1-2.

A pesar de jugar al despiste hasta último momento con la posibilidad de jugar con línea de cinco efectivos, Rubi finalmente fue fiel a su dibujo habitual en casa, si bien presentó hasta cinco novedades, todas por decisión técnica. Entraron Pozo, Chumi (ocupando el perfil zurdo del eje de la zaga), Samu (no actuaba como titular desde el día del Camp Nou), Baptistao y Embarba. Y se quedaron en el banquillo Mendes, Babic, De la Hoz, Ramazani y Luis Suárez. En el bando contrario Simeone también cambió la mitad de la alineación que jugó ante el Barcelona, si bien prácticamente todas las modificaciones fueron obligadas: Witsel entró por el sancionado Savic; Mario Hermoso, por el lesionado Giménez; Kondogbia por Barrios, entre algodones durante la semana; Lemar ocupó el costado izquierdo en detrimento del lesionado Carrasco; y Correa, por Joao Félix, ya en las filas del Chelsea.

Fue precisamente Correa el que abrió la lata después de un inicio del encuentro soso sin ninguna ocasión de gol destacable. La mitad de la diana habría que atribuírsela a Griezmann a pesar de que no tocó el balón. Kondogbia filtró un buen pase, el francés engañó a Ely, que vio cómo el balón le pasaba por debajo de las piernas, y el delantero argentino le ganó la partida a Chumi para batir a Fernando. El Atlético no había hecho un buen número de méritos, pero la calidad le dio para ponerse por delante.

Lejos de amilanarse, el Almería se creció con el 0-1, hasta el punto de que pasada la media hora de juego Simeone modificó su dibujo a un 1-5-3-2 tras no gustarle lo que estaba viendo sobre el verde. Antes Embarba avisó con un buen centro que no obtuvo premio y después el graderío del Power Horse Stadium se vino arriba tras una acción que acabó en saque de esquina tras sendos errores de Witsel y de Oblak en la salida de balón. El córner lo remató Ely al volver a sonar esa música que aparece cada vez que Embarba bota una jugaba a balón parado.

El Almería tenía a Embarba, Touré y Robertone, pero el Atlético, a Griezmann, uno de los mejores jugadores del mundo. Cada vez que el francés tocaba el esférico al Almería se le encogía el corazón, no sólo por lo que suponía en la zona de finalización, sino también en la de creación. Pudo hacer el galo el 0-2, pero esta vez no estuvo fino dentro del área. Llorente la puso con mimo al segundo palo, dejándosela a Lemar a Griezmann, que no llegó a conectar bien. En la siguiente acción el buen número de seguidores colchoneros celebraron otro gol, si bien la acción fue invalidada por fuera de juego. El propio Griezmann lanzó el córner y Fernando se vistió de superhéroe para desbaratar un cabezazo de Hermoso, pero en la segunda jugada Llorente cazó el rechace para disparar, yendo el balón a la escuadra izquierda de Fernando, con la mala fortuna de tocarla Kondogbia, que estaba en posición ilegal.

Respondió el Almería con un centro de Melero y el posterior testarazo de Baptistao que se fue desviado. Poco después de cambiar el dibujo Simeone llegó el gol del empate, fruto de llevar tanto tiempo el cuadro almeriense el cántaro a la fuente. Pozo le ganó un duelo individual a Lemar, el balón le cayó a Robertone, que, tras un sensacional control, le regaló el mejor centro que se puede poner a Touré. El maliense se impuso a Witsel, cabeceó a gol y sonó Tigini, de RVFV. Era la cuarta diana del maliense, que no veía portería rival desde octubre. El Almería siguió a lo suyo, ganándole el centro del campo a los madrileños y siendo el dueño del control del esférico. Antes del paso por vestuarios, otra ocasión local, un disparo de Melero tras dejarla Touré de cara.

Tras el paso por vestuarios el conjunto de Rubi continuó con esa electricidad que pedía el vilasarense en la previa. Akieme enseñó esas uñas que quería su técnico con un disparo lejano, aunque Barrios (entró en el descanso por Koke) respondió con otra acción similar. El balón era rojiblanco, pero cada vez que merodeaba el área del fondo sur, el peligro era evidente, con Griezmann y Correa. Pasada la hora de juego la UDA se acercó al gol en un contraataque: Touré fijó a la zaga visitante, la puso al hueco para Embarba y éste, tras recortar dentro del área de penalti, le metió el pase de la muerte a Touré, llegando Reinildo para corregir, si bien la acción fue invalidada por fuera de juego del extremo madrileño. Poco después y antes de que saltasen al verde Luis Suárez (jugó como nueve) y Ramazani apareció Fernando para despejar un duro disparo de Griezmann.

El murciano volvió a sostener a su equipo en tres ocasiones más, convirtiendo aún más el debate en la portería en un asunto estéril. Primero en un cabezazo de Morata a centro de une excelso Llorente tras una gran transición en una de las mejores oportunidades de los de Simeone. Después en otro contragolpe de manual en un nuevo remate de Morata tras otra asistencia de Embarba. En la tercera sacó un disparo de Correa que era prácticamente gol. Antes la tuvo Luis Suárez en un genial envío de Robertone.

Ambos entrenadores movieron a sus equipos, destacando la entrada de Filipe por Correa. Rubi optó por reforzarse defensivamente, consciente de cómo podía terminar un partido de ida y vuelta. Entraron Eguaras y Mendes para formar doble lateral (Pozo como extremo). En el último tramo el Atlético tuvo más el esférica, sin disponer tampoco de ninguna oportunidad clara. Terminó, además, el cuadro de Simeone en inferioridad numérica tras ver Reguilón la segunda amarilla por un codazo a Ely en el 88'. A pesar de haber gozado de un buen número de oportunidades, el Almería da por bueno el punto, un puntazo, y se proyecta a las 18 unidades. El Atlético, con 28, continúa con su particular travesía fuera de su estadio, donde no gana desde octubre, y con su dinámica en el Mediterráneo, donde se ha dejado puntos en seis de sus siete visitas.