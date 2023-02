Rachad firma la victoria de un Almería imparable (0-1)

Rara vez es fácil vencer en La Espiguera (Melilla), donde incluso el Sevilla, tercer clasificado, tan solo pudo sumar un punto 'in extremis'. Bien se lo podrían al Juvenil A del Almería, que tuvo que sufrir para llevarse la victoria en su visita al Rusadir. Pero a los rojiblancos no hay quien les frene esta temporada, en la que semana sí y semana también están haciendo historia.

Los almerienses lograron llevarse los tres puntos de su desplazamiento hasta la ciudad autónoma gracias a un tanto de Rachad, máximo goleador en este grupo IV de la División de Honor Juvenil, cuando el encuentro estaba tocando a su fin que les permite pasar una semana más en el liderato. Un triunfo que viene a refrendar el gran curso que están completando los pupilos de Alberto Lasarte, habiéndose clasificado por primera vez para los cuartos de final de la Copa del Rey en una eliminatoria que disputarán el próximo 15 de febrero en Gran Canaria ante la UD Las Palmas.

Hubo movimientos en el once del conjunto indálico, donde Lasarte introdujo hasta cuatro cambios. El técnico jienense dio entrada a Bruno, Leal, Álvaro y Younes para la ocasión en detrimento de Juanca, Torres, Jorge y Juanjo. Y es que en este Almería no hay futbolista que no esté enchufado en una temporada que está alcanzando cotas no vistas antes hasta la fecha. Así, los melillenses no pudieron dar la sorpresa y vieron como los rojiblancos consiguen sumar por decimonovena jornada consecutiva en una categoría tan dura y exigente como es esta División de Honor Juvenil.

A la espera de lo que suceda este domingo en el encuentro que enfrentará al Betis, inmediato perseguidor de los almerienses, y al San Félix en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, el conjunto de Alberto Lasarte mantendrá como mínimo la ventaja de tres puntos que tenían sobre el conjunto verdiblanco antes de iniciarse esta vigesimoprimera jornada. Así, en caso de volver a pinchar los béticos por segunda semana consecutiva los indálicos podrían ampliar su renta hasta las seis unidades.