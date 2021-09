Ramazani: "Aprecio mucho el amor de los fans del Almería"

Admirador de Robinho, Ronaldinho o Hazard, Largie Ramazani empieza a recorrer su propio camino en la UD Almería, donde a las órdenes de Rubi ha encontrado el molde necesario para explotar sus cualidades. Está siendo una de las revelaciones del campeonato, pero cree que puede dar más de sí: "La temporada ha empezado bien, pero es demasiado temprano. Tengo que exigirme más porque sé que puedo hacerlo mucho mejor en el terreno de juego para ayudar al equipo".

Su conexión con Umar Sadiq funciona dentro y fuera del campo y Ramazani indica que la ayuda del nigeriano está siendo clave para su buen rendimiento: "Ha llegado un momento de nuestra conexión en el que no tengo ni que mirar dónde está, incluso él me cubre los huecos y yo a él también. Pasamos mucho tiempo juntos fuera del campo y siempre ha sido una gran ayuda para estar bien en el equipo".

De su frialdad para ejecutar las penas máximas, puesta de manifiesto ante el Tenerife, recuerda que se basa en la gran confianza que tiene en sí mismo para materializarlos: "No voy a contar el secreto de lanzar penaltis, la clave es la confianza. Cuando pongo el balón en el punto de penalti sé que voy a marcar al 100%. No me pongo nada nervioso porque confío en que con mi técnica y mi trabajo al frente del punto de penalti es casi imposible que me lo paren".

El siguiente rival es el Girona y el extremo belga se apunta al ánimo de revancha que hay en el vestuario unionista tras las dos eliminaciones consecutivas en el play-off de ascenso ante el cuadro catalán: "Vamos en modo 'venganza', nuestro objetivo es volver con los tres puntos para casa".

A sus 20 años, Ramazani mejora el español y atraviesa por su mejor momento como rojiblanco tras ser enviado incluso al filial por orden de José Gomes el curso pasado al considerar que estaba aún 'verde' en tareas defensivas. Con tres goles ya en su haber, avisa que en el cuarto cambiará su habitual celebración de hacer volteretas por otra distinta.

No tiene duda de que el Almería "va a hacer una buena temporada en el segundo tramo de la competición" y recuerda que para él sus mejores cualidades son "la velocidad y el regate". Sabedor del buen predicamento que tienen entre la afición rojiblanca, el de Berchem-Sainte-Agathe, de origen burundés, agradece el calor de la grada: "Noto el respaldo de los fans, es increíble, aprecio mucho su amor".

La UD Almería sabe que tiene entre sus manos a un diamante en bruto que, de continuar con esta progresión, podría reportarle pingües beneficios en un futuro cercano tras ser captado el verano de 2020 a coste cero tras expirar su vínculo contractual en los escalafones inferiores del Manchester United.