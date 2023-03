Ramazani: "Eden Hazard es mi modelo a seguir"

Largie Ramazani, que sigue concentrado con el combinado sub-21 de Bélgica (esta tarde se mide a Japón en un amistoso), concedía una entrevista al medio Completement FOOT en la que habla acerca de asuntos de actualidad y repasa su periplo en la Primera División española: "Tengo un perfil bastante explosivo, con cualidades de velocidad y agilidad. También definición, aunque no siempre sale como me gustaría, pero ya está a un buen nivel. Juego en LaLiga con Madrid y Barça, algo que me permite desarrollarme como hombre y como jugador".

Conocido por tener una gran autoestima (hace unos meses se veía como futuro Balón de Oro), Ramazani explicaba que su referente sigue siendo el madridista Eden Hazard, al punto de ser su modelo a seguir: "Me da igual si juego por la izquierda, por la derecha, de 10 o de 9. Quiero ir donde me necesite el míster. Eden Hazard es un gran jugador. Todavía veo vídeos de sus hazañas todos los días. Es mi modelo a seguir".

El jugador de nacido en Berchem-Sainte-Agathe espera poder participar en las próximas Olimpiadas de París y se ve en un futuro integrando la selección absoluta belga: "En la selección hablamos sobre los Juegos Olímpicos. Sería increíble poder ir, la oportunidad de mi vida. No tengo una posición favorita en el campo. Estoy orgulloso de ver a los sub-21 ir con la absoluta. Te dices a ti mismo que, si ellos pueden ir, tal vez tú también tengas la oportunidad. No creo que la generación dorada de Bélgica haya acabado. Quedan grandes jugadores".

En la escuadra belga hay futbolistas de procedencias muy variopintas (él mismo tiene raíces burundesas) y Ramazani valora esa diversidad: "Tenemos una mezcla muy buena en la selección. Hablamos holandés, francés, inglés... Esas son cosas que hacen que un grupo se sienta bueno. Siempre es buen momento para volver a la selección. Es algo diferente durante la temporada que nos permite reunirnos con amigos. En inglés es como más cómodo me siento a la hora de hablar. Hice la educación primaria en holandés. En francés solo hablo con mi padre y algunos compañeros".