Ramazani: "Espero que en cinco años pueda estar en la lucha por el Balón de Oro"

Largie Ramazani está siendo una de las sensaciones del Almería en su reentrada en Primera División y el extremo muestra su ambición cada vez que puede. Mejorando su español a pasos agigantados, el belga reconocía hoy en una entrevista concedida a los medios del club que en cinco años no descarta verse peleando por conseguir el Balón de Oro tras ver a Benzema como una inspiración. Lo más cercano, no obstante, es el duelo del jueves ante el Girona (19:00) y el ex del United promesas confía en que el equipo de Rubi alcance ese necesario equilibrio entre ataque y defensa para volver a la senda de la victoria.

¿Es poco tiempo para preparar la visita del Girona?

Sí, es poco tiempo, pero tenemos un equipo muy fuerte y estamos listos para el siguiente partido.

El Almería-Girona se ha convertido en un duelo importante los tres últimos años...

Lo encaramos como todos los demás. Vamos a intentar ganarlo para sumar puntos y coger confianza.

¿Es más difícil jugar estando en puestos de descenso?

Estamos tranquilos, pensamos que es mejor ir partido a partido.

¿Cómo lograrán ese necesario equilibrio entre defensa y ataque?

Es complicado, pero estamos trabajando en este aspecto para mejorarlo. A ver si podemos conseguirlo.

¿Contento con su partido en el Benito Villamarín?

Ante el Betis tuve espacios y es lo que me gusta, atacar y enfrentar el uno contra uno, además de correr.

¿Nota que en Primera los jugadores van como aviones?

Son muy rápidos y fuertes, pero no miro eso, solo a mí mismo. Sé que soy uno de los más rápidos del equipo y puedo aportar mucho al colectivo con mi velocidad y mis cualidades.

¿Siente presión por ser una de las referencias tras la marcha de Sadiq?

Es una cuestión de equipo, no que yo tenga que ser el mejor jugador cada partido. Intento hacer lo que puedo.

¿Qué tal está siendo la experiencia en la máxima categoría?

Lo veo más cómodo para mí porque hay muchos espacios, pero es difícil también por la calidad y experiencia de los rivales. Soy muy joven y tengo que aprender mucho más.

Les está costando mucho a domicilio.

Fuera es normal que sea más difícil, pero en casa nos sentimos muy fuertes con nuestra gente y hay mucha más motivación porque la afición está apoyando.

¿Satisfecho también por la llamada de la sub-21 de Bélgica?

Estoy feliz, pero puedo estarlo más si trabajo más y consigo lo que quiero mejorando en asistencias y goles.

Suele vérsele muy metido en los partidos.

Fuera soy un chico divertido, pero en el campo es la guerra. No hay amigos en el equipo contrario.

¿Cómo ve a su hermano en el filial?

Estoy orgulloso porque es mi hermano mayor y es algo bueno porque ahora no estoy solo. Él me puede ayudar y yo a él.

¿Se imagina que llegue al primer equipo?

Espero que sí, por qué no. Tengo mucha confianza en que él puede subir al primer equipo porque tiene mucha calidad.

¿Dónde pueden estar las claves para doblegar al Girona?

Lo más importante es jugar como un equipo y defender y atacar como un bloque. Seguro que lo pasaremos bien.

Para ir concluyendo, ¿merecido el Balón de Oro Benzema?

Lo merecía sí o sí. Es un jugador de mucha calidad y una inspiración. Espero que en cinco años pueda estar ahí y hacer lo mismo.

¿Le ha pedido la camiseta a algún rival?

No he pedido ninguna, pero hay algunos que me la han pedido a mí.