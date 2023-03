Ramazani y Samu Costa repiten con sus selecciones

El futbolista de la UD Almería Largie Ramazani ha vuelto a ser convocado por la selección belga sub-21 después de estrenarse con esta durante durante el parón internacional previo a la disputa del Mundial de Catar. El extremo ha sido llamado por Johan Walem para los amistosos que los diablos rojos disputarán contra República Checa y Japón como preparación para el Europeo de la categoría que se celebrará durante los meses de junio y julio en Georgia y Rumanía.

Los belgas visitarán primero a los checos el próximo viernes 24 de marzo, recibiendo posteriormente el próximo lunes 27 de marzo al combinado nipón. A pesar de no estar teniendo ahora un papel tan protagonista a las órdenes de Rubi, Ramazani sigue en el foco del seleccionador Johan Walem que lo ha llamado una vez más.

📝 We’re taking the next step in our #U21EURO preparation. pic.twitter.com/sClnJWoiri