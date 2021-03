El Club Deportivo El Ejido cerró en el Enrique Roca la Primera Fase empatando ante un Real Murcia que tuvo que remontar un golazo del celeste Jonxa, pero vio como los visitantes le complicaban las cosas en la recta final con el tanto de Etxaniz. Los del Poniente se centrarán ya en una Fase de Permanencia a la que llegarán con 19 puntos en su casillero, una cifra más pobre de la que esperaba un cuadro ejidense que no ha sido capaz de ganar nunca a los murcianos en ocho encuentros jugados entre ambos, aunque este domingo estuvo cerca.

Para los celestes, pese a que ya no tenían opción clasificatoria de eludir la disputa de la Fase de Permanencia, no era para nada un partido de trámite. El traspaso de los puntos y los goles de la Primera a la Segunda Fase de la competición liguera obligaba a los del Poniente a salir a por la victoria frente a un complicado rival que, ante cientos de sus fieles, se jugaba confirmar su salvación y además tendría opciones de luchar por el ascenso. Y el encuentro no defraudó en un espectacular escenario como el templo de un cuadro local que en el 10' aprovechó un mal saque de Wilfred para meter miedo a los ejidenses en una contra de Adrián Fuentes y Toril que tuvo que neutralizar Sana N' Diaye. Tres minutos más tarde contestaba, pero de una forma mucho más efectiva, el CD El Ejido. Etxaniz ganaba un balón dividido, llegó a la frontal, pasó a la izquierda donde entraba con velocidad Jonxa y el lateral no lo dudó y con un zurdazo sorprendió a Champagne y ponía por delante a los almerienses.

El 0-1 dejaba a los murcianistas en una situación muy delicada, ya que el los marcadores que se estaban dando hasta ese momento en esta última jornada de la Primera Fase le mandaban directamente a la batalla por no bajar. Y eso era algo que los anfitriones querían evitar a toda costa. Los pimentoneros imprimieron una marcha más al partido y en el 24', en una buena jugada de Toril, que ganó la partida a la defensa ejidense y encaró hacia la frontal del área, aparecería Fuentes a la espalda de su compañero, que se dio la vuelta, y se la dejó en bandeja para el golpeo cerca del semicírculo del área. Al igual que Jonxa, tremendo zurdazo ante el que nada pudo hacer Wilfred. La igualdad volvía al marcador con el 1-1. Ambos conjuntos tuvieron varios acercamientos peligrosos en la recta final de una primera parte en la que ya no se movería el luminoso y que dejaba todo por decidir para el segundo período.

Los del Poniente almeriense empezarán la Fase de Permanencia con solamente 19 puntos

Tras la reanudación, sin cambios en ninguno de los dos contendientes, no tardó el choque en ponerse muy de cara para los de casa, que querían volver a depender de sí mismos para no estar a la espera de lo que hiciese el Recreativo Granada. El Real Murcia sacó petróleo de un saque de esquina al primer palo, con una prolongación que dejaba el esférico muerto en el punto de penalti. Mario Abenza, ex de la UD Almería, estuvo muy atento para rematar, aprovechando además una cierta indecisión de Wilfred, y hacer el 2-1. Les tocaba remar a los celestes, que iba camino de cerrar la Primera Fase con el mal sabor de boca de sufrir dos derrotas consecutivas y después de tres jornadas sin saber lo que es ganar.

Fran Alcoy reestructuró a su equipo con un triple cambio. Dio entrada a Bryan Zaragoza, Sergio Pérez y Boris, perdiendo a un defensa y pasando el esquema del técnico valenciano a un 4-4-2. Se notó la entrada de los tres atacantes, aunque el Real Murcia estaba muy bien asentado, supo manejar los tiempos y rozaba más el gol que los foráneos. Wilfred ganó en el 72' un mano a mano a Fuentes, tras un buen pase de Toril, y Abenza perdonó en el 77' el 3-1. Sin embargo, no fallaría Etxaniz en el 80' un buen pase de Zaragoza, que fue el gran protagonista de este 2-2 que daba un punto que sabe a gloria para los almerienses, que incluso gozaron de un par de oportunidades para haberse marchado con los tres puntos de una contienda en la que se dejaron la piel.