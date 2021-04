El Club Deportivo El Ejido se reencontró el pasado fin de semana con el triunfo como local después de más de cinco meses, y tras tres meses sin celebrar ninguno, y lo hizo cuando más lo necesitaba, en la segunda jornada de una Fase de Permanencia en la que no hay margen de error. Tras ganar su equipo por 2-0 al Recreativo de Huelva, Fran Alcoy se mostraba “encantado, contentísimo, porque estábamos trabajando bien, muchísimo, pero no siendo recompensados acorde con los merecimientos que hacíamos en cada partido. Ante el Recreativo teníamos uno muy importante, frente a un rival directísimo y teníamos que sacarlo. Felicito a mis jugadores, todos han estado a un nivel alto”.

El técnico valenciano destacaba el trabajo de todos sus chicos, sobre todo el de Bryan Zaragoza, “un jugador muy rápido, entró en un contexto idóneo, cuando el rival ya está cansando”, y de Sergio Pérez, que “genera el penalti y hace el segundo gol. Fue decisivo y trabajador”. Alcoy, no obstante, aprovechó para dejar claro que “hay que disfrutar de esta victoria, pero si no vamos a Las Palmas y ganamos no valdrá para nada. Lo que hemos hecho no te da ninguna garantía para el próximo partido, hay que tener la cabeza bien amueblada”. Cree que “el equipo no hizo mejor partido que otros anteriores, la diferencia es que en este nos adelantamos. En otros que no hemos obtenido premio jugamos igual. No le concedimos ninguna ocasión al Recreativo. Ese es el camino. Son tres puntos muy importantes”.

El preparador celeste no quiere fijarse en “una tabla que se va a comprimir. En el fútbol pasas de la euforia a la depresión y viceversa en una semana. Es la grandeza de este deporte”, y espera que el CD El Ejido mantenga la inercia positiva en la siguiente jornada, gracias a que “las victorias dan alegría y la semana de trabajo va a ser mucho mejor, con descanso el martes, que es el tan importante como el trabajo. El viernes salimos de viaje, tenemos una carga menos de trabajo porque el partido es un día antes. Perdemos a Cristian Moreno por tarjeta y esperamos no perder a ninguno más”.