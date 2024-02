Ricardo Ballestín dimite como entrenador del Poli El Ejido

Ricardo Ballestín decide no continuar en las filas del Poli El Ejido después de poco más de un mes. El técnico aragonés no ha podido ser finalmente inscrito en el cuadro celeste y ha tomado la decisión de dar un paso al lado y dejar su puesto al servicio de la entidad de Alejandro Bouza. El entrenador no ha podido sentarse en el banquillo en su estancia en tierras almerienses, por lo que su adiós complica todavía más las cosas.

Una situación que vuelve a poner contra la pared al equipo ejidense, que sigue en descenso (pendiente de los dos puntos que le fueron quitados por no pagar los honorarios arbitrales) y ahora sin una figura en el puesto de entrenador. El Poli El Ejido se ha despedido de Ballestín en redes sociales con un breve mensaje en el que le dan “las gracias por su trabajo, entrega y profesionalidad durante su estancia”.

COMUNICADO OFICIAL



Ricardo Ballestín deja de ser entrenador del #PvoElEjido por no poder ser inscrito.



Desde el club queremos dar las gracias por su trabajo, entrega y profesionalidad durante su estancia en El Ejido.

Cinco semanas en las que el equipo ha logrado una victoria, la segunda de la temporada, un empate y tres derrotas. El técnico también ha querido despedirse a través de sus redes sociales mandándole un emotivo mensaje a sus futbolistas: “Espero y deseo que se solucionen pronto todos los problemas y podáis centraros en lo que realmente os apasiona, el fútbol”.

Antes de la llegada de Cristian Pozo, el nuevo Director General del club ejidense, la directiva había decidido que Pumuki Heredia, anterior entrenador, fuese cesado junto con su segundo entrenador, Radu Varcus. Todo sin tener ni siquiera cerrado el finiquito de este cuerpo técnico. Ambos habían mantenido una llama de esperanza en la ciudad a la espera de mejorar los resultados. Asimismo, también habían expuesto la realidad del equipo en sus redes con total claridad.

Ahora, el futuro parece más incierto que nunca para el conjunto de la provincia. Con la cita liguera contra el Torreperogil este domingo a las 17:30, los celestes luchan contra el riesgo de caer a la sexta categoría del fútbol español. Un momento dramático para la entidad, que tendrá que incorporar al tercer entrenador de la temporada o seguir con un cuerpo técnico interino.