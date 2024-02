El Poli El Ejido y el Poli Almería disputan el último derbi

El 17 de septiembre el Almería B y el Poli Almería se enfrentaban en el Anexo en el primer derbi almeriense de la temporada en el grupo IX de Tercera RFEF. Cinco meses más tarde el Poli El Ejido y los rojiblancos de pantalón azul disputarán este domingo a las 18:00 horas en Santo Domingo el último de los que se celebren este curso. Y lo harán con algo más de tres puntos en juego en lo que será un partido muy especial para algunos jugadores de ambos equipos, quienes llegaron a vestir la camiseta del que ahora será su rival.

Ambos equipos llegan al encuentro con sensaciones diametralmente opuestas. Si los ejidenses vienen de caer goleados la pasada semana frente al Almería B en el derbi y se encuentran en puestos de descenso, los capitalinos se presentan cargados de moral tras sorprender al líder. Los rojiblancos de pantalón azul consiguieron dar la sorpresa de la jornada venciendo al Juventud de Torremolinos, que tan solo había perdido en una ocasión anteriormente este curso, y lograron su primera victoria de este 2024 y de la segunda vuelta. Un triunfo con el que los almerienses ya cuentan con una renta de ocho puntos sobre la zona roja de la tabla.

Aunque los celestes también querrán vengarse de la derrota sufrida en el encuentro de ida cuando el Poli Almería se hizo con los tres puntos en la Ciudad Deportiva de Los Ángeles. Aquel día, el 15 de octubre del pasado 2023, los goles de Edu Plá y Jay Spires sirvieron para que los rojiblancos de pantalón azul lograran la victoria y obtuvieran su primer triunfo ante los ejidenses en categoría nacional. Un resultado que permitía a los capitalinos tomar impulso en su camino hacia la permanencia, mientras que los del Poniente se metían en serios aprietos.

Esta será la sexta ocasión en la que ambos equipos se enfrenten en partido oficial. La primera de ellas tuvo lugar en la temporada 2012-13 cuando militaban en Segunda Andaluza y los ejidenses estaban viviendo su primer año tras la desaparición del extinto Poli Ejido. Fueron los rojiblancos de pantalón azul quienes se llevaron los tres puntos con una victoria por la mínima, empatando a dos en el encuentro de vuelta. Mientras, ya no se volvieron a enfrentar hasta el curso 2019-20, cuando se encontraban en la antigua Tercera División. Los del Poniente golearon uno a cuatro a los capitalinos en Viator y lo hicieron con un gol del hoy jugador del Poli Almería Dani Garzón, mientras que se impusieron con un solitario tanto de Alberto Fuentes en el choque de vuelta en Santo Domingo.

Para este partido el técnico celeste, Ricardo Ballestín, no podrá contar con Quesada al tener que cumplir ciclo de amonestaciones, uniéndose a la baja de Jesús Beas, quien todavía no se ha recuperado de la lesión que arrastra desde principio de curso. Por su parte, Carlos Hinojo, entrenador del conjunto capitalino, no tiene ninguna baja por sanción después de que recupere a Campanas tras perderse la cita ante el líder Juventud de Torremolinos.