Dani Garzón, ante su partido más especial

Un derbi siempre es especial, pero en esta ocasión lo es aún más para uno de los componentes de la plantilla del Poli Almería que visitará este domingo al Poli El Ejido. Es el caso del centrocampista Dani Garzón (23 de agosto de 1998, El Ejido), ejidense de nacimiento y quien llegara a tener una breve estancia en la entidad celeste, debutando precisamente frente al que hoy es su equipo, antes de regresar al conjunto rojiblanco de pantalón azul con el que ya ha superado el centenar de partidos.

"Para mí es un partido especial porque yo me he criado en el Poli Ejido. Yo me he criado en el estadio donde vamos este fin de semana y me he formado ahí", cuenta quien está siendo uno de los protagonistas de la temporada que está firmando el Poli Almería en su regreso a categoría nacional. Pero cuando el balón eche a rodar poco importarán los sentimentalismos. "Para mí es un partido muy especial que quiero llevarme los tres puntos", si bien por una parte no duda en reconocer que "también me gustaría que se los llevasen, pero solo se los puede llevar un equipo".

Una estancia que fue más corta de lo que en un principio hubiera podido imaginar. "Fue medio año con mis más y mis menos porque a nivel futbolístico apenas conseguí minutos y eso es algo muy complicado de llevar para un jugador", recuerda sobre dicha etapa. Un corto periodo en el que encima le marcó al equipo cuyos colores defiende hoy. "Fíjate la casualidad, juego mi único partido, mi debut digamos ese año contra el Poli Almería. Debutó no sé si 15 minutos y consigo un gol", cuenta Dani Garzón quien apenas una semana más tarde acabaría retornando al conjunto rojiblanco de pantalón azul.

Quién sabe si este próximo domingo repite ese mismo gol a la inversa, si bien tiene claro que no lo celebraría. "Siempre hay que tener respeto con los equipos que has tenido", comenta. "Ese año a lo mejor no conseguí tener tanta confianza con el equipo, pero yo me he criado ahí. Yo los colores los llevo por dentro. Yo soy un seguidor más de El Ejido, por así decirlo", añade también.

Además, el conjunto dirigido por Carlos Hinojo llega en un gran momento después de que esta pasada jornada lograra la primera victoria del 2024 ante el líder de este grupo IX de Tercera RFEF. "Nos ha costado este año conseguir la victoria, pero ya tocaba en casa, sobre todo con nuestra gente", señala sobre ese importante triunfo frente al Juventud de Torremolinos. "Hemos vuelto vuelto a esa competitividad que nos caracterizaba en nuestra casa, en donde a todos los equipos les debe costar mucho para poder ganarnos", añade Garzón.

A pesar de que la victoria se les venía atragantando a los rojiblancos en las últimas semanas, lo cierto es que el curso no les está yendo nada mal. "Este año la verdad que no nos podemos quejar de eso porque tenemos un pequeño colchón bastante bueno con respecto a los puntos", comenta el centrocampista. Aunque Dani Garzón también es consciente de que todavía queda mucha temporada, por que no duda en señalar "tampoco nos podemos relajar porque la temporada es muy larga y pierdes dos o tres partidos y te encuentras abajo".

Sobre su regreso este pasado verano al Poli Almería afirma que lo vivió "con mucha alegría". "Tanto el club como yo teníamos claro que iba a volver y muy contento de volver", añade Dani Garzón, para quien ser ya un centenario con esta camiseta "es un orgullo". "Tanto los valores como todo lo externo al fútbol como club, como entidad, me representa en mi día a día. No puedo estar más orgulloso de poder haber llegado a los 100 partidos con este equipo", apostilla el centrocampista.

Además, a nivel individual está a tan solo un tanto de igualar su mejor cifra goleadora. "Están saliendo las cosas y cuando me ponen un poquito más avanzado estoy llegando más al área y tengo la suerte de que este año llevo cuatro goles", explica. Pero el ejidense del Poli Almería no se conforma con ello. "Esperemos que no se quede ahí y que siga aportando tanto goles como puntos al equipo", indica Dani Garzón, quien todos su goles han llegado a domicilio, algo que para él "es un detalle nada más".

Por otra parte, su rival vive momento especialmente delicados en lo extradeportivo, si bien ni mucho menos considera que sea motivo para fiarse. "Si algo les caracteriza a esos pocos jugadores que se han quedado del primer equipo es que son auténticos guerreros, mucho respeto por ellos porque están pasando por una situación difícil y salen a cada partido compitiendo muy bien", menciona sobre los que serán sus adversarios dentro de unos días. Y aunque en su último encuentro sufrieron una abultada derrota no duda en afirmar que "quitando ese partido han competido contra equipos muy buenos y han sacado puntos en campos muy difíciles". Además, en el vestuario celeste tiene a viejos conocidos como Jaime Lorente, quien fuera su compañero y al que sin el menor de los atisbos califica como "un auténtico crack".

Asimismo, como otros tantos de sus compañeros tiene que compaginar su rol en el equipo con su puesto de trabajo, en su caso en una cafetería. "Sinceramente es jodido porque en algunas fases del partido se nota la carga de durante la semana de estar ocho horas trabajando", explica sobre la dificultad de llevar para adelante ambas cosas. "Hay veces en las segundas partes de los partidos que mi cuerpo se me viene abajo", menciona si bien tampoco quiere quejarse demasiado, admitiendo que "es algo con lo que hay que afrontar esta temporada porque lo acepté así.

Son palabras de alguien que se siente un afortunado, considerando que "jugar en Tercera RFEF es un lujo que hoy en día los chavales no lo valoran". En esta línea Dani Garzón señala que "se debe valorar más porque es una categoría que cuesta mucho jugar y más que en Almería hay muy pocos equipos que estén en Tercera". Algo que el centrocampista, quien prefiere no mojarse con una porra por aquello de "no gafarlo", es conocedor de primera mano. Y quién sabe si algún día podrá cumplir uno de su grandes sueños: "poder ascender con mi Poli Almería de Tercera a Segunda RFEF".