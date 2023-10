El Poli Almería mete al Poli El Ejido en un lío (2-0)

No es agradable la situación del Poli El Ejido para nadie. En la entidad celeste hay muy buenos trabajadores y excelentes personas. Tampoco es justo cargar las culpas a futbolistas de la zona que han declinado otras ofertas para reflotar al equipo representativo del poniente almeriense. El potencial es tal en la comarca que resulta increíble que ande en puestos de descenso en la quinta división del fútbol español, con problemas económicos que no cesan y una fractura social cada vez mayor. En la Ciudad Deportiva de los Ángeles vivió otro capítulo negro de los últimos años.

El Poli Almería fue superior desde el pitido inicial al final ante un Poli El Ejido que quiso, pero no pudo, mostrándose impotente durante buena parte del partido. Pumuki Heredia tiene mucho que trabajar, pero destaca esa falta de pegada que le ha llevado a celebrar apenas tres goles en todo el curso, uno en las cuatro últimas jornadas. No tiene mal equipo el técnico granadino, con jugadores más que interesantes y con experiencia, caso de Godino, Jaime, Pedro Ramírez o Manu Sarmiento. Pero el tercer derbi almeriense de la temporada en Tercera RFEF se le puso cuesta arriba desde el inicio. Félix botó un saque de esquina en corto y tras asociarse con Campanas la centró al corazón del área para que Edu Pla cabecease a la escuadra izquierda de Godino.

El gol aumentó la autoestima de unos e hizo dudar a otros. Y eso que Diego Llorente había tenido el 0-1 nada más arrancar el partido, respondiendo Félix antes del gol. El ex del Cabo de Gata comienza a ser uno de los nombres propios de la categoría, con unas condiciones que invitan a pensar que dará un salto más temprano que tarde. Ya ha sido convocado con la selección absoluta, antesala de lo que está por venir viéndolo jugar.

Tanto Carlos Hinojo como Pumuki Heredia retocaron sus onces y el primero incluso el sistema, quitando la defensa de cinco efectivos de Torremolinos y volviendo a su habitual 1-4-3-3. Manu Martínez, Álex Medina y Álvaro de la Rosa fueron las novedades, quedándose Álvaro Saiz y Cato en el banquillo, con Otham, lesionado, en la grada. En el conjunto celeste entraron Pablo Montes, Eteki, Brian e Iván Ferrer; por Tomás Cruz, Mario Mendes, Paquito y Manu Sarmiento.

Al Poli Almería no le importó ceder el balón al Poli El Ejido en diversos momentos del juego. Los visitantes tuvieron la igualada tras una pérdida de Linares, pero Diego Llorente erró en el mano a mano. El que perdona la acaba pagando y a punto estuvo de hacerlo el cuadro de Pumuki Heredia, con Félix golpeando a la madera en un libre directo, rematando Álvaro de la Rosa en la segunda jugada para obligar a Godino a que se emplease a fondo y palmease a saque de esquina. En éste, nueva oportunidad, con un remate de cabeza de Jay.

Fue el propio Jay, justo tras la reanudación, el que metió tierra de por medio. Félix apuró la línea de fondo para asistir al interior, que remachó a gol. No dio tiempo para la reacción esperada por Pumuki Heredia al dar entrada a Manu Sarmiento y Quesada por Eteki e Iván Ferrer (no apareció en su primera titularidad). La entrada de Manu Sarmiento se notó, echándose al equipo a la espalda para que el Poli El Ejido tuviese sus mejores minutos. A punto estuvo de materializar el 2-1 en dos peligrosos libres directos, estrellándose uno al larguero.

Pumuki Heredia volvió a agitar a los suyos y a la hora de juego se quedó sin cambios. Los celestes tuvieron más el balón, pero el Poli Almería mostró un gran nivel defensivo, llegando más y mejor. Godino tuvo que sacar una mano para desbaratar el 3-0 en un remate de Félix tras un saque de puerta local. Campanas y Cato también tuvieron la goleada con la testa, pero ni el marcador se movió ni los ejidenses dieron el típico arreón final. El conjunto ejidense, con cuatro puntos de 24 posibles, se mete en descenso tras la victoria del Huétor Tájar el sábado en Melilla (0-1), mientras que el Poli Almería se va a los ocho al haber logrado siete en las últimas tres jornadas, haciéndose fuerte en una Ciudad Deportiva de Los Ángeles en la que será difícil pescar (apenas un gol recibido en tres partidos). Los de Carlos Hinojo, que cumplió el primero de los dos partidos de sanción, visitarán al Maracena el próximo domingo, buscando los de Pumuki Heredia su primer triunfo de la temporada en Santo Domingo frente al Torredonjimeno.