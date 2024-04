Pepe Mel: "Lo de hoy es un palo duro"

Día muy duro y doloroso el que tuvo que vivirse este sábado en el conjunto rojiblanco, que acabó consumando su descenso a la categoría de plata. Es por ello que Pepe Mel aseguró que "lo de hoy es un palo duro", aprovechando su comparecencia ante los medios de comunicación para pedir disculpas a su afición. No obstante, el técnico madrileño también afirmó que "las cosas han ido mal todo el año", si bien añadió que "es un día complicado". Aunque llegó al banquillo con el equipo en una situación ya muy delicada quiso asumir también su responsabilidad. "Cuando pasa esto me siento muy responsable también", señaló

Pedir perdón: "En primer lugar creo que debemos pedir perdón a la gente, a los aficionados del Almería. Las cosas han ido mal todo el año, es un día complicado, difícil. Sensaciones horrorosas, todos los jugadores estarán de acuerdo en pedir perdón. En diferentes fases hemos jugado al son que ellos han querido, hemos cometido errores que condenan al equipo. Ese es el resumen de la temporada, si analizo los goles todos han sido idénticos. Es jugada por banda, te cogen la espalda y es gol".

Mea culpa: "En mes y medio no he sido capaz de corregir eso, es mi culpa. En ataque estoy contento, en el único partido que no nos hicieron gol ganamos, solo hemos conseguido esa portería a cero. Errores que suceden y que tienes que aceptar. No me perdono haber corregido eso, tenemos que dar con la clave para que consiga esa portería a cero, sino lo vamos a sufrir mucho".

Estado anímico: "Ya no es el problema de quien levanta a los futbolistas, cuando pasa esto me siento muy responsable también. No es solo quien levanta a los futbolistas, también al entrenador. Lo de hoy es un palo duro para mí también".

Seguir trabajando: "Tenemos que tirar de profesionalidad, tenemos que seguir trabajando, son cinco imágenes que van a quedar en la retina y no son partidos baladíes. Obviamente sabíamos que lo de hoy iba a pasar, por desgracia ha sido el peor escenario posible. Empezar a buscar soluciones urgentes, no puedes encajar continuamente más de un gol".

Afición: "La gente no quiero que piense que escurro el bulto, hablo de la gente desde hace un mes y medio que estoy aquí. No le puedo reprochar nada a la gente, en cuanto le da un poco aplauden al equipo".