El Poli Almería sigue condenando al Poli El Ejido en el derbi (0-1)

Los tres puntos viajaron hasta la capital después de que el Poli Almería superara por la mínima al Poli El Ejido, cada vez más condenado en una nueva temporada para el olvido, en el último derbi almeriense del curso. El solitario tanto de Álvaro de la Rosa superado el primer cuarto de hora permitió a los rojiblancos hacerse con la victoria una vez más frente a los celestes. Un resultado que permite al conjunto dirigido por Carlos Hinojo seguir distanciándose de los puestos de descenso, en los que se mantienen los del Poniente y quienes no han conseguido ganar ninguno de sus partidos frente a los otros equipos de la provincia.

Celestes y rojiblancos de pantalón azul medían sus fuerzas en Santo Domingo con el claro objetivo de llevarse algo más de tres puntos. Tanto unos como otros no estaban dispuestos a ceder el triunfo a su rival, aunque llegaban más necesitados los ejidenses. En puestos de descenso, con la victoria en la matinal del Maracena ante el Almería B y a tres puntos de abandonar la zona roja tras la derrota de Torredonjimeno frente al líder Juventud de Torremolinos, los del Poniente no podían permitirse volver a fallar.

Para este encuentro Ricardo Ballestín, quien seguía sin poder sentarse en el banquillo al no poder haber sido inscrito aún, contaba con la baja de una de sus principales piezas como Quesada al tener que cumplir ciclo. Fueron hasta tres cambios los que realizó en su once el técnico celeste con respecto al que puso en liza la pasada jornada en el derbi frente al Almería B, quedándose en el banquillo Mario Mendes y no pudiendo contar finalmente con Ibra. Mientras, Carlos Hinojo tan solo introdujo una novedad con respecto al equipo que sorprendió al líder, dando entrada a uno de los excelestes como Álex Medina en lugar de uno de los nombres más destacados de este Poli Almería como Félix.

Escaseaban las ocasiones en los primeros compases de este derbi almeriense, no probando aún al meta rival ninguno de los dos equipos. Los visitantes lo intentaron con una falta botada por Álex Medina que atrapó Godino. Lo que no se hizo de rogar fue la primera cartulina del encuentro, siendo amonestado el rojiblanco Álvaro Cruz por un enfrentamiento con un rival. Y minutos más tarde fue el celeste Eteki quien recibió la cartulina amarilla.

El Poli Almería golpea primero

Aunque el gol apenas tardó en llegar. Apenas se había superado el primer cuarto de hora cuando Álvaro de la Rosa adelantó a los capitalinos tras rematar a placer una falta botada por Álex Medina y que peinó Edu Plá. Un duro golpe que recibían los celestes, quienes una vez más se pusieron por detrás en el marcador en un derbi. A la media hora la tuvo Brian en un lanzamiento de falta, pero el disparo del celeste se marchó fuera en el que fue el primer aviso de los locales.

También lo iban a intentar los rojiblancos en busca del segundo con un centro de Linares que detuvo Godino. En los últimos minutos del primer tiempo tuvo el empate Diego Llorente en una jugada de pizarra en un saque de esquina, pero no llegó a ejecutar el disparo a placer. Con la victoria por la mínima para los visitantes ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios después de una primera mitad en la que las ocasiones se pudieron contar con los dedos de la mano.

Antes de pasar por vestuarios los celestes se toparon con un nuevo contratiempo, esta vez en forma de lesión, teniendo que retirarse Yeray durante el descanso. Y casi nada más salir de vestuarios la tuvo el visitante Álvaro Cruz con un disparo que se marchó rozando la madera, teniéndola más tarde Diego a centro de Othman. Los locales también lo intentaron con un centro de Jaime Lorente que no encontró rematador. Antes de llegar a la hora de juego Brian gozó de una ocasión clara, pero no estuvo acertado el ejidense.

Más se le complicaría el encuentro al Poli El Ejido cuando se quedaba en inferioridad numérica tras ser expulsado Ortega. Por su parte, el rojiblanco Félix, quien salió en la segunda parte, probó fortuna con un disparo que se marchó fuera por alto. Aunque también la tuvo Jaime Lorente a falta de menos de veinte minutos, forzando el saque de esquina tras no conseguir atrapar el balón el meta Manu. Los locales se resistían a irse de vacío, buscando el gol Brian sin éxito.

Aunque tampoco se conformaban con el resultado los rojiblancos, teniendo el segundo Félix con un disparo que una vez más se marchó fuera. Minutos más tarde la tuvo una vez más Félix sin fortuna. Todo ello mientras los celestes todavía no se daban por vencidos, teniéndola Jaime Lorente en la recta final en una falta que se marchó un tanto alta. El reloj corría en contra de los intereses de los celestes y a favor de los capitalinos. Y así fue, los tres puntos acabaron viajando hasta la capital almeriense.

Una victoria de los almerienses que les permite seguir distanciándose de la zona roja de la tabla y logra su segundo triunfo de este 2024. Por su parte, los ejidenses pasan una semana más en puestos de descenso y ahora están a tres puntos de salir de los tres últimos puestos en una situación cada vez más delicada. La próxima jornada el Poli Almería recibirá al Maracena, mientras que el Poli El Ejido tendrá que visitar al Torredonjimeno en un partido clave en la lucha por la permanencia para ambos equipos.