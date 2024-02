El Almería B tropieza en su salida a Maracena (3-1)

Dura derrota recibió el Almería B este domingo en su visita al Maracena, cayendo por tercera ocasión en esta segunda vuelta cuando tan solo lo habían hecho una vez en la primera mitad del curso. Hasta tres goles recibieron los rojiblancos, quienes llegaron a verse con opciones de rescatar algún punto cuando Luis Lara redujo la diferencia a uno, si bien Somavilla acabó poniendo de nuevo dos tantos de distancia. Un tropiezo que, dependiendo de los resultados de esta tarde, puede dejar al filial sin margen de error.

Los rojiblancos viajaban hasta tierras granadinas para medirse al Maracena, uno de los equipos que se encuentra en la zona baja de la tabla, después de la importante goleada de la pasada jornada en el derbi frente al Poli El Ejido. Y lo hacían sabiendo del peligro que podía tener fallar, puesto que tan solo tres puntos les separaban de su inmediato perseguidor, el Motril. De esta manera, los almerienses querían conseguir un nuevo triunfo con el que seguir asentándose en el play off e incluso subir posiciones en la clasificación si los resultados acompañaban.

Alberto Lasarte tan solo introdujo dos cambios en su once con respecto al que sacó frente al conjunto celeste. Marcos Peña, quien se perdió el derbi al tener que cumplir ciclo de amonestaciones, y Álex Mendes regresaban a la alineación que puso de inicio el técnico rojiblanco. Los almerienses lo intentaron superado el primer cuarto de hora con un centro en largo que peinó Rachad y Cantón la enganchó de volea, pero el balón se marchó algo desviado.

Aunque pocos minutos después los rojiblancos vieron como su rival se adelantó en el marcador con un tanto de Somavilla. Con la mínima ventaja para los locales ambos equipos pusieron rumbo a vestuarios. Los almerienses necesitaban reaccionar en el segundo tiempo si no querían sufrir su tercera derrota de esta segunda vuelta, todo ello cuando en la primera vuelta tan solo cayeron una vez. No le quedaba otra al conjunto indálico, que está luchando por hacerse con un billete para el play off.

Movimientos al descanso

No le estaba gustando a Lasarte lo que estaba viendo sobre el terreno de juego, por lo que tras pasar por vestuarios realizó un triple cambio. El jienense introdujo a Loren, Abel y Luis Lara, dejando en el banquillo a Peñalver, Joan y Cantón. Y no tardó uno de los recién ingresados en avisar. En el 53' Abel la tuvo en un lanzamiento de falta que buscó la escuadra y que se marchó fuera por muy poco. Sin embargo, tan solo dos minutos después Iván amplió distancias para el Maracena.

No estaba siendo el día de los almerienses, pudiendo llegar incluso el tercero si no llega a estar Bruno, quien lo evitó con una gran estirada. Superada hora de juego la tuvo Paco Sanz al rematar un centro al segundo palo, pero por muy poco no entró en la portería. Quien sí acabaría viendo puerta fue Luis Lara, recortando distancias a escasos veinte minutos para el final con una volea desde fuera del área. Pero a falta de unos diez para el final Somavilla hizo el tercero, firmando doblete, y sentenció el partido.

Los rojiblancos acabaron marchándose de vacío en su desplazamiento a tierras granadinas, sufriendo su tercera derrota de la segunda vuelta y cuarta de la presente temporada. Un resultado que, a expensas de lo que suceda en otro partidos, puede dejar al conjunto indálico sin margen de error por mantenerse en la quinta plaza. La próxima jornada el Almería B recibirá en el Anexo al malagueño Rincón.