Ricardo Ballestín: "Los jugadores están muy motivados de cara al derbi contra el Almería B"

Este domingo, a partir de las 12:00 horas, UD Almería B y Poli El Ejido vuelven a verse las caras en un nuevo capítulo de la rivalidad de estos dos equipos de la provincia. El conjunto celeste visita el Anexo de los Juegos Mediterráneos con Ricardo Ballestín, nuevo entrenador de los ejidenses desde hace unas semanas. Diario de Almería ha podido hablar con él a menos de tres días para la cita liguera.

¿Cómo llega el Poli El Ejido al derbi de este domingo?

El equipo llega en forma. Es verdad que tenemos alguna baja para este partido, pero hemos podido recuperar jugadores. Contamos con unos catorce futbolistas de la primera plantilla. Y la verdad es que bien a nivel mental, los chicos están muy concentrados, metidos y, sobre todo, muy motivados para afrontar un partido tan importante.

Motivación extra también al tratarse de un derbi de la provincia.

Para la afición este partido es muy importante, nos lo hacen saber. Para los jugadores también, ya que hay muchos ejidenses que han vivido estos derbis desde pequeños y se nota ese extra. Al final, a todos nos gusta jugar estos partidos con más encanto, contra rivales cercanos, que son hasta amigos fuera del campo. Entonces, siempre tiene ese valor más emocional.

¿Qué es lo más peligroso del Almería B?

El equipo de Alberto Lasarte es de los que mejor transita en la categoría. Si es verdad que, por ejemplo, de las cosas que creo que mejor tienen trabajada es la presión, en la que son muy agresivos. Es un equipo que presiona muy bien, que orienta la presión hacia laterales, con jugadores jóvenes que aguantan esos esfuerzos y los realizan durante los noventa minutos del partido. Además de eso, son un equipo muy fuerte tirando desmarques de ruptura a la espalda de los defensas, ya que constantemente los delanteros, aunque no reciban balón, están tirando ese tipo de desmarques. Hay que estar concentrados porque solo un balón que vaya ahí y no estés bien posicionado y perfilado, puede marcar la diferencia.

Quizás el mayor peligro de los rojiblancos venga por las bandas. ¿Cómo lo estáis trabajando durante esta semana?

Estamos trabajando en tratar de minimizar las virtudes del rival. Hemos dedicado sobre todo el entrenamiento de este jueves. Un jugador clave para ellos es Aarón, ya que es muy difícil de marcar. El lateral realiza muy buenas progresiones en el juego, tanto por dentro como por fuera, y les da esa parte de hacer muy incómodo al equipo rival por no saber en qué zonas va a acabar atacando.

Os está faltando gol, pero el equipo genera ocasiones. ¿Cómo está trabajando el nuevo cuerpo técnico esta faceta?

La semana pasada tuvimos dos manos a mano, otra acción desde el punto de penalti y algunas transiciones que no llegamos a materializar. Cuando te enfrentas a rivales de la tabla alta tienes que acabar de hacer gol en un porcentaje más alto. Entonces es verdad que los equipos de abajo andan escasos de ese punto de confianza y lo que tratamos de transmitirle a los jugadores que la tengan. Los jugadores tienen calidad, saben definir, son buenos y simplemente tienen que tener la soltura para llevarlo a cabo.

Después de un par de semanas en el club, ¿cómo has visto al equipo y, sobre todo, a los futbolistas de la cantera?

Estamos muy contentos y orgullosos de la cantera de El Ejido. Yo disfruto mucho viendo el fútbol base, ya que es una de mi grandes pasiones. Me gusta mirar hacia abajo. Estamos contando de hecho con jugadores de la casa incluso en el once inicial. Considero que es una cantera muy importante. Lo que también debemos tener claro es que las mismas dificultades que hemos tenido nosotros para firmar las han tenido también ellos en el fútbol base. Entonces van muy justos, pero tenemos la suerte de la afiliación con el Berja y poder subir jugadores de filial.

Para que ello se produzca imagino que la relación con los entrenadores del Berja y el juvenil tiene que ser constante, ¿no?

Correcto. Al final ahora mismo el juvenil está pasando por un bache bastante importante, por lesiones y sanciones. Para nosotros es fundamental que haya jugadores entrenando con nosotros y participando de forma activa, pero sin dejar de lado el hecho de que ellos tienen que seguir compitiendo y tratar de lograr ese ascenso. La clave es tratar de respetar también el trabajo de esos entrenadores y de la cantera, que además nos están apoyando y ayudando en el día y a día.

¿Cómo están siendo estas primeras semanas en El Ejido?

Son semanas frenéticas, de muchísimo trabajo. La adaptación a nivel deportivo ha sido muy rápida y sencilla, también por la labor de los jugadores. Sin embargo, tenemos un trabajo constante a nivel extradeportivo a la hora de solucionar errores y remar todos juntos en una misma dirección. Es verdad que se está consiguiendo, pero partimos con un gran hándicap y con muchos problemas que vamos tratando de solventar.

¿Habrá solución para los dos puntos de sanción por los honorarios arbitrales?

Lo que se gana en el campo se tiene que quedar en el campo. Hay otras formas de sancionar una mala gestión económica. Creo y espero que nos los devuelvan porque se han ganado en el campo. Es verdad que estamos a expensas de que salga la resolución. Sé que el club ha tomado las medidas necesarias para llevar a cabo esa resolución y que se nos devuelvan los dos puntos, pero como siempre esperaremos a que el Comité de Competición tome la decisión.

Ricardo Ballestín: "Nosotros tenemos una afición que nos va a ayudar muchísimo en ese objetivo de la permanencia"

¿Cómo has vivido esos dos partidos en Santo Domingo?

Me ha tocado vivirlos en la grada. Santo Domingo me parece un estadio espectacular. No había estado, pero ya lo conocía de antes. El Ayuntamiento hace un trabajo enorme. Se nota el cariño y el cuidado que con el que tienen el césped y las instalaciones, que es algo de alabar. Y la afición siempre muestra su apoyo al equipo en todo lo que pueden. Nos traslada esa incertidumbre, pero a la vez su agradecimiento. Lo que queremos siempre es que llegue ese día de poder jugar en nuestra casa y poder devolverle un poquito de todo lo que nos están dando.

La permanencia pasa por vuestro estadio. Es vital que la gente esté cerca en estos momentos, ¿no?

Nosotros necesitamos que la gente venga a sumar y apoyar. Porque ese ánimo, esa otra parte del fútbol, que no es el estado físico, ni la táctica, ni la técnica es clave. Nosotros tenemos una afición que nos va a ayudar muchísimo en ese objetivo de la permanencia.

¿Qué le está faltando al equipo fuera de casa? Todavía no habéis logrado ninguna victoria y se han encadenado muchos empates.

Es algo, como bien hemos dicho antes, que parte de la confianza. A la hora de finalizar no nos tenemos que centrar en los fallos, no hay que bajar los brazos. Los partidos son noventa minutos y lo bonito que tiene el fútbol es que cada choque es un mundo y empieza a cero a cero, bien sea en tu casa o fuera. Entonces creo que tenemos que afrontar cada partido con las condiciones y los jugadores que tenemos. Mirando el de esta semana, afrontar este encuentro ilusionante y que los jugadores lo toman con un punto de motivación muy alto, como un punto de inflexión para dar la vuelta y conseguir esa primera victoria.

¿Cómo estás viendo el nivel de los equipos de este grupo de Tercera RFEF?

Lo que más me ha llamado la atención es la calidad técnica individual. La propuesta de los equipos, bien siendo diferentes, es de mantener el balón, incluso equipos de la zona baja como Málaga City o Torredonjimeno. En otros lugares, como Extremadura, Aragón o Navarra, el juego es mucho más directo, con más duelos y segundas jugadas.

¿De dónde viene ese cariño tan especial con el Poli El Ejido?

Yo creo que lo tengo por los partidos en la televisión que daban en abierto del Poli Ejido. Me coincidió con esos años donde empiezas a tener consciencia de lo que ves. Quizás por el color celeste de la camiseta, que me pasa también con el Celta de Vigo. Son equipos que siempre me han generado esa simpatía y que siempre que estaba en la televisión les quería ver y quería que ganaran.