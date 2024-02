El Poli El Ejido claudica contra el Torre del Mar (1-2)

Malas noticias para el Poli El Ejido, que no pudo superar a uno de los equipos de la zona alta de la tabla como el Torre del Mar y regresa a puestos de descenso a causa del triunfo del Torredonjimeno. Dani González adelantó a los almerienses cumplidos los diez primeros minutos, logrando empatar Quesada antes de la media hora. Pero antes de pasar por vestuarios Paco Ariza volvió a poner en ventaja a los visitantes y los celestes acabaron sufriendo su primera derrota de este 2024 y de la segunda vuelta.

No tenían una cita fácil los ejidenses este domingo, recibiendo a uno de los equipos más duros de este grupo como el Torre del Mar, tercer clasificado. Los torreños no llegaban a Santo Domingo en su mejor momento después de encadenar cuatro jornadas sin conocer la victoria, pero los celestes ni mucho menos se iban a confiar por ello. Con todo tan apretado en la zona baja los de Poniente no podían fallar si querían pasar una jornada más fuera de los puestos de descenso.

No comenzó nada bien el partido para los celestes, quienes vieron como cumplidos los diez primeros minutos Dani González logró adelantar a los malagueños con un lanzamiento de falta. Intentó responder el conjunto ejidense con un remate de cabeza Brian. Aunque los torreños también iban a tener ocasiones para ampliar distancias como en un remate de cabeza de Antonio López que detuvo Godino. Para los locales la tuvieron también Brian, con un disparo que se fue fuera por poco, e Iván Ferrer. Pero fue Quesada, al aprovecharse de un despeje, quien logró hacer el tanto del empate.

Segundo del Torre del Mar

Fue entonces cuando se sucedieron las ocasiones para ambos equipos de hacer el segundo. A la media hora la tuvo el visitante Dani González, marchándose su disparo fuera. Mientras, minutos después Brian mandó el balón a la madera y Godino metió una providencial mano para evitar el tanto de Antonio López, quien más tarde vio de nuevo como el guardameta le negó el gol. Sin embargo, antes de pasar por vestuarios Paco Ariza con un derechazo puso el segundo, adelantando otra vez al Torre del Mar.

El segundo tiempo comenzó con un intercambio de golpes. Primero lo intentó Antonio López con un disparo que se fue alto. Luego fue Mario Mendes quien probó fortuna, no logrando batir al guardameta visitante. Mientras, antes de la hora de juego Cala la tuvo con un tiro que sacó Godino, quien más tarde evitó el tanto de Antonio López. Por su parte, en el 68' Brian tuvo el tanto del empate y el portero malagueño le negó el tanto al celeste.

No se rindieron los ejidenses, quienes en la recta final la tuvieron también en las botas de Ortega y el guardameta evitó que los locales igualaran el encuentro. Más tarde lo intentó Brian, pero su disparo se fue demasiado desviado. Aunque serían los malagueños quienes gozaran de las últimas ocasione con disparos de Paco Ariza y Tomé. El Poli El Ejido no pudo evitar la derrota, primera de este 2024 y de la segunda vuelta, y cae a puestos de descenso antes de visitar la próxima jornada al Almería B en el derbi.