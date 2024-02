El Poli El Ejido afronta una cita complicada

Ni mucho menos es una cita sencilla la que afronta este domingo el Poli El Ejido. Los celestes reciben a las 17:00 horas en Santo Domingo al Torre del Mar, tercer clasificado, en uno de sus encuentros más complicados. Sin conocer todavía la derrota en el presente año y esta segunda vuelta, encadenando ya cinco jornadas sumando, los del Poniente quieren dar la sorpresa y brindar una alegría a su afición. Tres puntos que servirían a los ejidenses dar un nuevo paso en su lucha por la salvación.

No pasan por su mejor momento los malagueños, que llevan ya cuatro jornadas consecutivas sin ganar lo que les ha hecho retroceder hasta la tercera plaza después de que el Real Jaén les arrebatara el segundo puesto. Pero los ejidenses no se fían lo más mínimo de su rival, que en cualquier momento conseguirá recuperar su mejor versión y que los celestes no quieren que sea este domingo. De esta forma los del Poniente pretenden lograr su tercer triunfo de la temporada, todos ellos en casa, y alejarse de los puestos de descenso de los que tan solo les separan un punto.

Aunque Ricardo Ballestín, quien vivirá su tercer encuentro como técnico del Poli El Ejido tras sustituir en el cargo a José Heredia, contará con una baja más que sensible y en especial con una plantilla tan corta. El entrenador del conjunto ejidense no podrá disponer del centrocampista Jaime Lorente, quien se perderá el partido contra los torreños al tener que cumplir ciclo de amonestaciones tras ver la quinta en Mancha Real. Por su parte, los malagueños, que vienen de empatar frente al líder Juventud de Torremolinos, no cuentan con ninguna baja por sanción.