Vital triunfo del nuevo Poli El Ejido ante el Atlético Melilla (3-1)

Se hizo de rogar la segunda victoria del Poli El Ejido en la presente temporada. No fue hasta este domingo cuando los celestes consiguieron reencontrarse con el triunfo y lo hizo recibiendo al colista Atlético Melilla, único equipo de este grupo IX de Tercera RFEF que aún no conoce la victoria. Un doblete de Diego Llorente en la primera mitad y un tanto del juvenil Christian, ya en la recta final da los tres puntos a los del Poniente en estreno de Ricardo Ballestín, quien no se pudo sentar en el banquillo y salen de los puestos de descenso.

Los celestes regresaban al Estadio de Santo Domingo después de empatar en sus dos últimas salidas y encadenar tres jornadas igualando. Y mucho menos podían fallar los ejidenses recibiendo al colista de la categoría y cuyo descenso está cada vez más próximo. Con la lucha por la permanencia aún muy en juego el Poli El Ejido necesitaba volver a sumar de tres, algo que tan solo había hecho en una ocasión este curso, para quedarse a las puertas de salir del descenso. Algo que hubiera logrado de no ser por los empates del Torredonjimeno y el Málaga City.

Fueron los ejidenses quienes gozaron de las primeras ocasiones, teniéndolo Diego Llorente cuando no se habían cumplido los dos primeros minutos. También lo intentó Iván Ferrer con un disparo que acabó despejando el guardameta. Y no tardaron los celestes en volver a probar fortuna, esta vez en las botas de Jaime Lorente y topándose otra vez con el portero. Aunque superada la media hora de juego llegaría el gol de los locales, mandando Diego Llorente el balón al fondo de las mallas tras una gran acción de Brian.

No se conformaban con el resultado los celestes, quienes ya comenzaron a buscar segundo y fue Iván Ferrer el que la tuvo con un disparo que se marchó alto. También lo intentó Brian, pero el portero acabó desviando a saque de esquina, mientras que Yeray, quien reaparecía tras dejar su lesión, también rozó el gol en su saque de esquina. Todo ello mientras los melillenses prácticamente ni ponían en aprietos a Godino. Y a tres minutos de pasar por vestuarios Diego Llorente vio una vez más puerta para ampliar distancias.

Con los dos goles de ventaja se llegó al descanso, si bien los futbolistas del Poli El Ejido no se fiaban de su rival. Y vaya si no tenían que confiar, recortando distancias Melik a los cinco minutos de la reanudación. Los celestes querían alejarse del peligro de un hipotético empate y tuvieron ocasiones como una de Brian que se marchó alta. Y superada la hora de juego Toni Badía, quien regresaba tras cumplir ciclo, a punto estuvo de hacer el tercero.

Sin embargo, acabaría siendo el juvenil Christian el que logró ver portería, estrenándose como goleador en las filas del primer equipo. Ya no había manera de que los tres puntos se escaparan de El Ejido, logrando un vital triunfo de los celestes que le permite quedarse a las puertas de abandonar los puestos de descenso. Lo hubieran podido conseguir, pero los empates del Torredonjimeno y el Málaga City. La próxima jornada los celestes visitarán al Mancha Real.