El Poli El Ejido comienza una nueva etapa con el paso a un lado de Alejandro Bouza

Punto de inflexión en la reciente historia del Club Polideportivo El Ejido 1969. El club ha presentado este jueves a su primer Director General de la historia, Cristian Pozo. El ejidense, abogado de profesión, viene para ser la persona responsable de tomar las decisiones en el Consejo de Administración que nace con esta llegada. La consecuencia más directa de este cambioes el paso a un lado de Alejandro Bouza, propietario del conjunto celeste.

“Este acuerdo que no deja de ser por y para trabajar el club. Yo quiero dejar claro, creo que no hace falta ni que lo diga, pero que yo aquí vengo sin cobrar porque este es el equipo de cuando era pequeño”, recalca la nueva cabeza visible de la entidad. El letrado no ha ocultado la realidad y ha hablado alto y claro sobre la situación del Poli El Ejido, que ha confirmado que “no es buena” y ha señalado que “si todo fuera genial, no haría falta que viniese nadie”.

Dentro de los diferentes problemas que tiene el equipo, el principal sigue siendo el económico. “Lo más importante es la entrada de capital que irá destinado a satisfacer los salarios tanto de jugadores, técnicos y empleados del club”, asegura Cristian Pozo. El nuevo Director General ha insistido que “el primer pago que entre será para ellos”, por lo que se puede considerar el primer paso para reconducir esta problématica.

Cristian Pozo, Director General del Poli El Ejido Recuperar la confianza perdida es muy difícil, pero nunca se ha escrito nada de un hombre cobarde

El letrado ha planteado una hoja de ruta para comenzar a edificar las nuevas bases del club. Los principales pilares serán “la ciudad de El Ejido, las empresas agrícolas, el verdadero motor económico de la región, la afición y la cantera”. De todas ellas ha querido hablar largo y tendido en una rueda de prensa extensa que ha durado más de cuarenta minutos.

La importancia de las empresas, que fueron en su día las que impulsaron la mejor época del fútbol ejidense, es vital para recuperar un rumbo perdido hasta ahora. El Director General no aportará capital, por lo que “el tejido empresarial, sobre todo fundamental en la agricultura y el hortofrutícola, es el que puede espolear a este club”. Después de los últimos años, “recuperar la confianza perdida es muy difícil”, aunque el ejidense confiesa que “nunca se ha escrito nada de un hombre cobarde”.

En esta línea, la comunicación con las administraciones, inexistentes desde hace un tiempo, también es importante para este Consejo. Cristian Pozo tendrá una reunión próximamente con Francisco Góngora Cara, alcalde de El Ejido. “Las relaciones con las instituciones tienen que ser mejores y lo más fluidas posible. Agradezco que podamos estar en un estado municipal que es de Primera División”, añade.

La afición es otro de los puntales a los que el Director General se ha dirigido. Aunque entiende que “esté un poco quemada” y que sea normal que “no tenga ganas de venir al estadio”, los ha animado a asistir a Santo Domingo. La medida que ha tomado es rebajar el precio de las entradas a cinco euros para que las gradas comiencen a ocuparse. Asimismo, otras de las decisiones es recuperar los arroces de los domingos, con la idea de que “este es un club familiar”.

Unos seguidores que han sufrido también en los últimos meses bloqueos en redes sociales. Cristian Pozo ha aseverado que “una de mis primeras peticiones fue quitar estas restricciones”. Para el ejidense “no son justas”, ya que “el fútbol es crítica”. En lo referido a la masa social, habrá también una reunión con la plataforma Nuestro Poli en los próximos días para dialogar sobre esta nueva deriva.

En un momento en el que la recuperación de la paz social es quizás el paso más complejo, el directivo se reunirá también con Noelia España, presidenta del Poli Ejido CF, el otro equipo de la ciudad. Una decisión encaminada para que ambas entidades mantengan una relación de cordialidad a partir de este cambio.

Ricardo Ballestín, entrenador del Poli El Ejido Llego a un club grande por el que siempre he sentido cariño, por lo que recibir esta llamada fue algo que me hizo querer estar aquí desde el día uno

Sobre el citado Consejo de Administración que se va a formar, el Director General ha confirmado que habrá un departamento de comunicación y marketing. “Quiero que la gente interactúe y se comunique para saber por dónde va la afición”, ha remarcado. También habrá una consejería dedicada a la cantera ejidense, que por ahora, es la que “más completa está hoy en día”, con un “hombre de confianza del club” liderando este proyecto. Un Consejo con personas “que sienta los colores del Poli”, como ha señalado.

El Poli El Ejido también ha presentado a su nuevo entrenador, Ricardo Ballestín. Antes de su comparecencia, Cristian Pozo ha querido “agradecer al anterior cuerpo técnico, José Heredia y Radu Varcus, porque no se les puede echar nada en cara ni como personas ni como profesionales”. Una de las incógnitas es si había decidido el cese en los banquillos, algo que ha negado, porque “esa decisión estaba tomada ya”.

Por su parte, el nuevo técnico ha asegurado que llega “a un club grande por el que siempre he sentido cariño, por lo que recibir esta llamada fue algo que me hizo querer estar aquí desde el día uno”. Ballestín estará acompañado del preparador físico David Chorro, con experiencia en Real Madrid o Atlético y que estuvo en el cuerpo técnico de Paco Herrera en Real Valladolid o Real Sporting. Además, continuarán en el Poli El Ejido el analista Amadeo y la entrenadora de porteros Andrea Cimino.

En el apartado deportivo, la idea es incorporar futbolistas antes del cierre del mercado invernal, por lo que están trabajando en fichar a varios jugadores sub23 con la idea de suplir las bajas de Pedro Ramírez y Pablo Fernández. Por ello, las posiciones a reforzar será el lateral, el puesto de central y alguna llegada en ataque para “dar un salto de calidad a la plantilla y conseguir la permanencia”.

Una salvación que pasa por cuidar el más mínimo detalle, por lo que habrá un recurso para solicitar la devolución de los dos puntos que le quitaron al equipo por no pagar los honorarios arbitrales, un asunto que ha sido pagado. El motivo de esta reclamación es que “a nivel de comunicación se ha incumplido cómo se debía de transmitir esta sanción”, como ha apuntado Pozo.

“Nada más llegar bajé del coche, me duché y me vine aquí con Cristian y José Antonio Indalecio ‘Inda’, director de cantera, para trabajar con ellos desde el primer momento”, ha indicado el nuevo entrenador. También ha comentado que este jueves estará con el técnico del Berja para “ver el entrenamiento y tomarnos un café para hablar de fútbol”.

Por último, Ricardo Ballestín ha confirmado que el recibimiento por parte del vestuario ha sido excepcional, por lo que espera que la situación en los terrenos de juego también mejore de cara a esta segunda vuelta de la competición.