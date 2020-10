El primer equipo femenino de la Unión Deportiva Almería, que milita en el Grupo IV de la Primera Nacional, sigue buscando dueño para su banquillo. Como ya adelantaba hoy este diario en su edición impresa, el club estaba a la espera de conocer la decisión de Ricardo García, el que haya sido en las últimas temporadas segundo de Carlos Hinojo, que este pasado fin de semana, aprovechando que el equipo rojiblanco descansó al aplazarse su partido ante La Rambla, comunicó su marcha de la entidad por motivos personales, como bien explicó en sus redes sociales.

No recogerá su testigo finalmente García, que el lunes recibía la propuesta del club unionista en el que ya desempeñó la función de primer entrenador en el alevín masculino en la 2016-2017. Tras rechazarla este martes, después de tomar la decisión con su familia ante su inminente paternidad, Ricardo García no dirigirá en principio a la UDA el próximo fin de semana en el duelo que medirá a las rojiblancas a domicilio con el Real Betis B, conjunto ante el que curiosamente el joven entrenador almeriense actuó como primer entrenador la pasada campaña, al no poder asistir Hinojo a la cita del pasado 25 enero de 2020 frente a las béticas en Benahadux por enfermedad. Dicho encuentro, ante un cuadro verdiblanco que era líder, acabó 0-0.

Según ha podido saber este diario, la UDA ya tendría otros nombres sobre la mesa, por lo que no se descarta que a lo largo del día pueda hacerse oficial el nombre del nuevo entrenador del plantel femenino unionista.