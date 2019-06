La jugadora del BM Roquetas, Laura Biepar, convocada por la selección española

La Real Federación Española de Balonmano comunicaba recientemente una lista de 36 jugadoras de la Generación 2004-2005 que participarán en unas jornadas de tecnificación, desarrolladas en Burgos del 19 al 26 de julio. Entre las seleccionadas, se encuentra la potente lateral izquierdo del BM Roquetas, Laura Biepar, que ha realizado una excelente temporada con su equipo Infantil de segundo año. Equipo en el que se proclamó campeona de Almería tanto en liga como en Copa, lo que le permitiría asistir junto a sus compañeras al Campeonato de Andalucía (CADEBA) alcanzando la cuarta posición.

José Juan Rubí, concejal del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, ha dirigido las siguientes palabras a la deportista: “Felicidades a Laura Biepar, y a su club. Le deseamos mucha suerte en la concentración. Es un orgullo para nosotros que represente a Roquetas a lo largo del territorio nacional”.

El juego de Laura no ha pasado desapercibido para los seleccionadores nacionales que se han puesto en marcha para hacerle un mayor seguimiento y conocerle in situ con lo mejor del balonmano español de su categoría. La joven roquetera expresaba al ser informada de la noticia: "No esperaba esta convocatoria. Estoy muy feliz de poder representar a mi club, y a Roquetas entre las mejores jugadoras de España de categoría infantil. Intentaré dar lo máximo para que los seleccionadores sigan confiando en mí." Biepar ha dedicado la convocatoria a sus entrenadores y compañeras, “Ya que sin ellos no hubiera sido posible acudir a esta concentración”. Desde el Club Balonmano Roquetas han declarado: “Enhorabuena a nuestra joven jugadora, que prueba como con trabajo y esfuerzo se pueden conseguir grandes metas. Ahora sólo queda demostrar todo tu talento”.