Rosell: "No es agradable sentirte perseguido por tu propio estado"

La vida de Alexandre Rosell i Feliu (1964, Barcelona) da para escribir un libro. De momento él ha escrito dos: Bienvenido al mundo real (2006) y Un fuerte abrazo (2020). El último lo escribió tras pasar desde 2017 a 2019 de forma preventiva tras ser acusado, entre otros cargos, de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, revocando la jueza Carmen Lamela hasta en trece ocasiones la petición de anular la prisión preventiva. Absuelto, ahora reclama 30 millones de euros al estado. Desde Almería, donde ha presentado Mar de Tierra, libro de Amós Milton, en el que ha escrito el prólogo, atiende a Diario de Almería.

- Preparando la entrevista, he encontrado una historia curiosa suya con un preso. Defina el término 'abrazo'.

[Sonríe] Madre mía, empezamos bien. Abrazo es lo que más echas en falta cuando estás preso. Es lo que más necesitas. Pero no un abrazo cualquiera, no uno de estos que te dan personas que no tienes un especial interés, sino un abrazo sincero y profundo. Eso para mí es un abrazo. Durante dos años estuve preso de manera absolutamente injusta y lo que más necesitaba era un abrazo.

- ¿Le ha ayudado su paso por la cárcel a escribir el prólogo de Mar de tierra?

Sí. Habla de la experiencia esta de la cárcel. De hecho, en el anterior de Amós se narra la historia de Alonso, un abogado, sobre el que se basan los dos libros. Éste ayudó de manera altruista a Cervantes a salir de la cárcel. Si Cervantes no hubiese salido de la cárcel, no se hubiese escrito Don Quijote. El prólogo tiene mucha relación con mi paso por la cárcel preventiva durante dos años de manera absolutamente injusta e increíble. Habla del tema.

- ¿Se ha encontrado con ese tipo de ayuda altruista o la ha proporcionado?

Hoy en día los abogados... No conozco a ninguno que no cobre.

- No me refiero a abogados.

Sí, muchísima gente. En la cárcel el altruismo llevado al límite, en Soto del Real concretamente, lo representa el padre Paulino. Pocas personas he conocido más altruistas que él. Ayuda a los demás a cambio de nada, simplemente cree en las personas y él es buena persona. Yo he sido altruista alguna vez, pero nada comparable con el padre Paulino.

- ¿Es dura la cárcel?

La cárcel es dura, la cárcel es gris, la cárcel es rancia. La cárcel es muy dura. Después de una enfermedad terminal, que es lo peor que te puede pasar... Bueno, lo peor que te puede pasar en la vida si eres padre es perder a un hijo. Eso debe ser lo peor. Lo segundo peor sería sufrir una enfermedad terminal, que ves que no tiene salvación como un cáncer terminal o un ELA. Eso debería ser terrible. La tercera, por orden, es la privación de libertad. Todo el mundo debería ser libre aunque haya países en los que no se pueda. La libertad es un bien que no tiene precio. Es durísimo si te la quitan y además de manera injusta. Allí vives situaciones muy al límite, muy bestias. Es un sitio gris, es un sitio rancio, es un sitio que no se lo deseo a nadie.

- ¿Qué situaciones le han marcado?

Bueno, peleas, asesinatos a veces, gracias a Dios no muchos, pero existen. Hay suicidios, hay muchísimas depresiones... Situaciones muy, muy al límite. Eso desde un punto de vista hacia los otros, pero también hacia ti mismo, de tus propios sentimientos y espíritu. Dices que qué haces tú ahí, sin poder estar con los tuyos, sin poder darle ese abrazo, como empezábamos la entrevista, a tus hijas, mujer, hermano, padres, íntimos amigos... Es muy duro.

- Hábleme de la revocación de la condena.

He salido absuelto. He tenido seis casos penales, de los cuales, en cinco, con acusación de la Fiscalía del estado, o sea, el propio estado, he salido absuelto [el otro aún no se ha resuelto, aunque cree firmemente que correrá la misma suerte]. Te planteas por qué, quién hay detrás y cuál es el motivo. No es agradable sentirte perseguido por tu propio estado, que lo que tendría que hacer es protegerte.

- En el prólogo expresa que leer un libro es comparable con ver un partido del Barcelona. ¿En qué se parece?

[Risas] Leer un libro y ver un partido del Barcelona puede ser igual o muy diferente dependiendo del libro y del partido. En el fondo las dos cosas son inventos humanos para el ocio y pasar un buen rato o relajarse. También piensas incluso en tus cosas, saliendo de la rutina habitual. Pero si te lees un libro buenísimo, como el de Amós, y ves un partido de aquellos que son infumables...

- ¿Volverá al fútbol?

De entrada, no, pero he aprendido en la vida que nunca digas nunca porque nunca sabes lo que puede pasar. A corto plazo no tengo planes para entrar, pero a medio-largo no puedo decir no porque nadie puede adivinar el futuro.

- ¿Y a la política?

Al mundo del fútbol, a corto plazo no; en el de la política, aunque más que de la política, yo lo llamaría gestión municipal, sí estamos planteándonos con un grupo de gente presentarnos a lo mejor a las elecciones para la alcaldía de Barcelona el próximo año. De momento es un proyecto, estamos pensando y todavía no hemos tomado ninguna decisión al respecto. No sería con algún partido, sino una plataforma ciudadana porque queremos apartarnos de los partidos políticos, montando un grupo de gestores, de profesionales, para dirigir la ciudad como profesionales y no como políticos. Sin ideario político a pesar que sé que decir que no hay ideario político no deja de ser un ideario político. Es un poco contrapuesto. Si me preguntas si la plataforma sería de derechas o de izquierdas, pues ni de derechas ni de izquierdas ni de centro. Sólo pensamos en mejorar la ciudad.

- ¿Usted como cabeza visible?

Sí, sí, si fuera el caso, sí. Si fuera el caso porque insisto que es sólo un proyecto.

- ¿Qué recuerda de la etapa como presidente?

Me encantó. Es un honor, disfruté muchísimo. Fueron cuatro años inolvidables. Además, aunque está mal que yo lo diga, fueron cuatro años que han sido en número y datos, los mejores de la historia del Barcelona, tanto a nivel deportivo como económico, financiero, patrimonial y social. Estoy muy contento de lo que hicimos.

- Se le recuerda tanto por sus títulos como también por traspasos como el de Neymar.

Creo que en el tema de fichajes se me recordará en el futuro (no lo sé, eh, tampoco tengo especial preocupación por ello) por el fichaje de Ronaldinho. También por el de Neymar. Por esos dos.

- ¿Qué le parece la actual situación del Barcelona?

¿Sabes que pasa? Es obvio que tengo mi opinión y mi manera de pensar al respecto, hay cosas que me gustan y otras que no. Esto es obvio. Como cualquier socio del club. Pero creo que lo que hemos sido presidentes del Barcelona, Real Madrid o Bayern de Múnich, equipos grandes y que son propiedad de sus socios, dentro de nuestras responsabilidades como expresidentes está la de no opinar. No ayuda al club. Tanto si hablamos muy bien, muy mal o de manera neutra. La función de un expresidente es institucional también y tiene que estar al margen de opiniones.

- ¿No opina tampoco sobre Piqué, uno de los nombres propios de la actualidad?

Hombre, opino como persona y como exjugador del Barcelona porque ya no es jugador del club, bueno, no sé si oficialmente lo es, pero si no lo es, lo será en breve. Ha sido uno de los mejores centrales de la historia del Barcelona con muchísima diferencia. Aparte de un gran futbolista, que sus números lo avalan al tener una treintena títulos con el club, es una persona muy inteligente por encima de la media. Dejará de jugar al fútbol, pero puede hacer todos los proyectos que se pongan por delante porque tiene la capacidad intelectual para llevarlos.

- Uno de los rivales este curso del Barcelona es el Almería. ¿Cómo se ve desde fuera el proyecto del jeque?

El Almería me cae muy bien, siempre me ha caído muy bien porque me gusta mucho la ciudad, aquí tengo grandes amigos que hacen que cuando estoy aquí me sienta como en casa. Le deseo lo mejor de todo con jeque o sin jeque. Eso para mí es secundario. Bueno, no sé si es secundario, esto lo tendría que decir los abonados. Es un club que me cae muy simpático desde la época de Francisco.

- ¿Qué relación tiene con Francisco?

Lo conozco. Como persona es espectacular y como entrenador, también.

- ¿Qué le parecen las inversiones extranjeras?

Obviamente yo preferiría que todos los clubes de la liga española fuesen propiedad de sus socios o con la nueva ley, que muchos se han tenido que convertir en sociedades anónimas, que fuesen propiedad de la gente de sus ciudades, empresarios de aquí. Pero las cosas son como son, el mercado es como es, la ley de la oferta y la demanda es como es y la competencia es como es. Si viene alguien de fuera y lo compra es la libertad de mercado. ¿Lo que me gustaría? Que los clubes fuesen propiedad de sus socios.

-El prólogo lo firma como expresidiario.

Pongo expresidiario y expresidente. Porque es verdad. Soy expresidente y expresidiario.