Rubi: "En la Copa la diferencia de categoría queda minimizada"

UDA Radio ha juntado a Fran Justo, técnico del Arenteiro y a Rubi horas antes de que el Almería viaje hasta el municipio orensano de Carballino para disputar la primera ronda de la Copa del Rey (domingo, 20:00 horas).

- El Almería se enfrenta a un gran rival en la primera ronda de la Copa del Rey.

Fran Justo: Las cosas nos están yendo muy bien hasta el momento. El comienzo de temporada ha sido inmejorable y casi insuperable. Para nosotros es un orgullo recibir a la Unión Deportiva Almería. Va a ser un día de fiesta para toda la comarca, un día para la historia que queremos que comience ya. Ojalá podamos competir como el año pasado y poner al Almería en aprietos, pero somos conscientes de que va a ser muy complicado.

- En el pospartido ante el Getafe ya avisaba Rubi de que será un partido muy duro.

Rubi: Lo primero de todo quiero felicitar al Arenteiro por su gran temporada. Ganar cualquier título es muy complicado. Han sido campeones de la Copa Federación y hay que darle mucho valor. Dije eso en la sala de prensa porque lo pienso. Es un equipo trabajadísimo, que compite muy bien, con argumentos en defensa y en ataque, una idea de juego muy clara y fortísimo a balón parado. De los rivales que nos podía tocar, es uno de los más difíciles. Va a ser una eliminatoria bonita y atractiva, vamos con ilusión de conocer ese bonito pueblo de Orense y competir bien. Disfrutaremos porque las eliminatorias de Copa son muy bonitas a un partido.

- ¿Cómo se afronta una ronda a partido único?

Rubi: Esto es el partido a partido de verdad. Si ganas, pasas de ronda; y si no, hasta el año que viene. Nuestra idea es defender el escudo y hacer un buen partido. En este tipo de encuentros la diferencia de categoría queda minimizada. Todos los años hay sorpresas.

- ¿Qué implica el término 'rotaciones'?

Rubi: Cuando decimos que tenemos una plantilla completa es porque no le damos tanta importancia a si juega uno y otro porque todo el mundo está preparado. Hemos sacado diferentes onces y hemos competido muy bien. La alineación tendrá garantías plenas sin infravalorar al rival. Serán de la primera plantilla del Almería y válidos.

- Es el primer partido en casa tras levantar la Copa Federación. ¿Qué le parecería un pasillo?

Fran Justo: Pasaría a la historia del club. Se tendrían que dar muchas circunstancias para que se repitiese en un futuro. Es un orgullo que una entidad como la Unión Deportiva Almería, que viene de ser campeón de Primera División, sería histórico. Tienen un modelo atractivo, lo que hace que tenga más seguidores.

Rubi: Muchas gracias por las palabras, pero cuenta con ello. Este deporte es tan bonito que hay que tener gestos que salgan solos. Habrá pasillo y estamos encantadísimos, tiene mucho mérito ganar un título.

Fran Justo: Muchas gracias, vais a hacernos vivir un momento que pasará a la historia del pueblo.

- El domingo vuelven al fútbol de esencia, alejado de ese fútbol-negocio.

Rubi: Me he pasado toda mi carrera jugando en Segunda B y Tercera. Había jugadores y entrenadores extraordinarios, sin fortuna de llegar a Primera. El fútbol español tiene muchísimo nivel. No me supone nada diferente porque sé que es un partido complicadísimo. El que se piense que el Arenteiro no tiene buenos porteros o delanteros está muy equivocado.

- ¿Cómo es su estilo de juego?

Fran Justo: Vamos a ver un Arenteiro con energía. La esencia de nuestro equipo es transmitir y tener hambre. Queremos contagiar a la afición y vertical, yendo alto y que, con nuestras características, el partido sea lo más ambicioso posible.

- El partido es sin VAR. ¿Les viene bien aunque sea un pro VAR?

Rubi: Si el árbitro toma una decisión y se equivoca, lo tenemos que entender porque es muy complicado. Soy un pro VAR por el tema del fuera de juego. Por otros temas dejaría que fuese el árbitro el que tomase la decisión. Por fuera de juego sí porque es una pena que te concedan un gol por fuera de juego. Veremos un partido del fútbol de siempre.

Fran Justo: El VAR viene para ayudar al fútbol y que haya justicia. Nosotros estamos acostumbrados a no tenerlo, pero un equipo termina consiguiendo sus objetivos más allá de decisiones arbitrales. En España tenemos un nivel alto de arbitraje.