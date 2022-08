Lopetegui: Sabíamos que las transiciones de eran una de sus virtudes"

Julen Lopetegui no ha puesto paños calientes tras la segunda derrota de la temporada de su equipo. El entrenador del Sevilla destacaba que los suyos han realizado un buen primer acto, sin reponerse al gol de Ramazani.

Valoración: "Ha habido dos partes totalmente diferenciadas. En la primera hemos sido totalmente superiores, plasmando lo que habíamos trabajado durante semana. Hemos conseguido un gol, pero podían haber sido más. Nos han metido a falta de tres minutos en una acción evitable. Sabíamos que las transiciones eran unas de sus virtudes, pero no hemos estado finos en esa situación. Hemos tenido mandíbula de cristal en la segunda mitad. En el descanso le hemos restado importancia al gol suyo para insistir en lo que estábamos haciendo. Hemos entrado con ese punto de frustración, que se ha plasmado en pérdidas y precipitaciones, algo que no termina bien ante un equipo que transita. Tratamos de buscar soluciones, pero no tuvimos el partido controlado ni atacado como en la primera parte. A partir de ahí hemos sido derrotados, con posibilidad de más goles de ellos en las transiciones".

Mal arranque: "Nos preocupa y ocupa todo al perder. Cuando ganas tienes que mejorar muchas cosas; cuando no ganas, más. Es difícil decirlo ahora, pero hemos hecho una muy buena primera parte ante un equipo complicado. Tuvimos infinidad de ocasiones de gol, tenemos que mejorar en la finalización. Nos han marcado en la mínima que han tenido. El fútbol se juega en las áreas y tenemos que mejorar sin ninguna duda. Se nos han ido dos jugadores muy importantes, pero esto ha arrancado ya y estamos compitiendo. Tenemos que mejorar y conseguir puntos en la situación que estamos. El fútbol se rentabiliza y optimiza en las áreas".

Objetivo de la temporada: "Los objetivos de la temporada en la jornada tres son una utopía, tanto celebrarlos como decir que no puedes conseguir algo. La liga son 38 partidos y hay muchísimo tiempo, es una competición de diez meses, pero es cierto que no hemos arrancado bien. Éramos conscientes de que el comienzo iba a ser difícil y duro por muchas circunstancias, pero nos toca buscar soluciones, trabajar, insistir y convencer a los chicos, que tienen capacidad como han demostrado en la primera parte".

Cánticos de 'Lopetegui, dimisión': "No he escuchado nada esto, pero no estoy pendiente de lo que canten o no canten, pero no estoy pendiente de esto, sino en insistir en mejorar el equipo. Es la jornada 3 y estamos convencidos de que vamos a ir a más y mejorar. No estamos pendientes de lo que dicen o decís fuera. No he escuchado nada de eso".

Posible ansiedad: "Hay un problema de que hemos conseguido un punto de nueve y eso lógicamente no es agradable. Genera que te marquen un gol antes del descanso y seguramente en las cabezas de los chicos esté esa situación. Es algo que tratar y mejorar, hay que competir con ese escenario. En la segunda parte hemos tenido más pérdidas de lo normal, alimentando las virtudes del rival y escondiendo las nuestras, mostradas en la primera mitad".

Mercado: "No voy a hablar de mercado hoy. Después de perder el partido, no toca eso, sino levantar la moral de los chicos y convencerles de que va a se runa buena temporada a pesar de no haber arrancado bien. Otras veces hemos comenzado bien y luego ha habido momentos duros y los hemos superado. Lo superaremos, seguro".