Rubi: "El Sevilla está planificado para Champions y le hemos competido de tú a tú"

A pesar de la derrota ante un rival directo, Rubi se ha mostrado satisfecho con el juego de los suyos, lamentando las ocasiones marradas. El preparador vilasarense, que resta importancia a su encontronazo con Ramazani, ha criticado la actitud del Sevilla después de las lesiones de Akieme y El Bilal Touré, jugando su equipo varios minutos con nueve efectivos.

Valoración: "Hemos tenido que superar dos lesiones en el minuto 5, jugando varios minutos con nueve. No se han portado bien con nosotros ahí. Hemos hecho un partido excelente en la segunda parte. Con lo que nos ha pasado en la primera el Sevilla ha sido mejor. Nos ha embotellado, pero no nos ha creado demasiadas ocasiones. Este es el camino correcto".

Sin ganar fuera de casa: "No tenemos el golpe de fortuna que hace falta para llevarte un triunfo. Hemos tenido oportunidades claras, sin estar cómodo el rival. Ellos tienen mucho talento y cuando hacen cambios no sabes si es mejor el que se va o el que entra".

Encontronazo con Ramazani: "Son cosas que se quedan ahí. son cosas que pasan en caliente. Le he intentado tranquilizar porque conozco su temperamento. Al final le ha pegado una patada a una botella y le he dicho que no. Él es joven, quiere seguir jugando y nosotros las resolvemos internamente. Intentamos educarles porque somos entrenadores, pero también casi formadores. Lo resolvemos internamente, no va a haber ningún problema".

En descenso: "No estamos nada contentos con la clasificación, pero de las últimas diez temporadas, con 25 puntos no estabas en descenso. No hemos hecho las cosas tan tan mal. Estamos a una victoria de salir. El equipo ha demostrado que está preparado para batallar en un ambiente hostil. Mis jugadores no se han arrugado. Soy muy crítico con mi equipo cuando no hacemos las cosas bien aunque ganemos. Estoy orgulloso de que la gente reconozca que si trabajamos así, estaremos cerca de conseguir el objetivo. La tabla dice que estamos en descenso, pero los puntos indican que estamos todos muy cerca. A día de hoy me fijo más en los puntos que en la tabla. Creo que vamos a dar un salto. El Sevilla está planificado para Champions y le hemos competido de tú a tú".

Afición: "La afición nos ha ayudado mucho, estamos orgullosos de ellos. Han visto la implicación total de los jugadores. La afición del Sevilla ha apretado, la nuestra hará lo mismo el sábado".