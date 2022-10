Rubi: "Sufrimos con cuatro puntos, disfrutemos con trece"

Debuts goleadores de Vinicius, De la Hoz y Eguaras: "Los goleadores de hoy lo recordarán toda la vida. Nunca he marcado un gol en Primera, eso se recuerda toda la vida. Es bonito y hoy sale la teoría de que el gol se reparte. No se puede dar esa responsabilidad a un único futbolista".

Once tipo: "El once es importante, pero es móvil. En Villarreal hicimos un muy buen partido con otro once. El once depende del estado de forma de los futbolistas. Estamos muy contentos con lo que vemos toda la semana. El equipo está compitiendo muy bien".

Fortaleza en casa: "El equipo está en una dinámica muy, muy buena. Los números en casa son espectaculares, a ver si conseguimos encontrar la tecla fuera. "No paramos de decirle al equipo las cosas que puede mejorar. En Villarreal, excepto los últimos diez minutos, no jugamos nada mal. En los últimos sí nos precipitamos. Hoy nos ha pasado lo mismo y hemos mejorado en esa situación".

Descanso: "Lo más importante ha sido el descanso, hablar con ellos y tranquilizarnos. Hemos entrado nerviosos diciendo que somos uno más, precipitándonos y yendo lentos. No hay que pensar en el segundo gol, sino en el primero. Los cambios también han influido pero porque ellos lo han hecho buenos. Siempre lo hacen ellos buenos. El entrenador en las victorias no es tan importante y en las derrotas tampoco".

Mejoría en la segunda mitad: "El partido era muy igualado, nosotros estábamos bastante torpones con el balón, en otros días hemos estado más acertados. Pero en defensa tampoco hemos sufrido. Ha habido un tiro espectacular desde fuera del área y no hemos tenido más ocasiones de riesgo. Las dos primeras partes de los dos últimos partidos en casa fueron mejores que la segunda de hoy, pero teníamos un déficit en las segundas y hoy hemos mejorado eso. Hemos ido de menos a más y en los otros partidos en casa de más a menos. Aquí lo importante es ganar, que eso no se olvide nunca. Es el objetivo de todos los equipos profesionales".

Coudet: "Hasta la expulsión estábamos mejor"

"No he visto aún la acción de la expulsión, pero cambió todo. Quedar con diez a los treinta minutos con este calor prácticamente te sentencia. Hasta la expulsión estábamos mejor, podíamos lastimar porque era nuestro plan de partido. Es muy difícil jugar 15 minutos con un hombre menos. Pues hacerlo durante una hora... Iniciamos el partido como lo habíamos preparado. Teníamos el control. Abrimos el partido y nos iba a permitir salir con espacios, donde podíamos hacer daño. A partir de la expulsión todo lo planificado se derrumbó. Estoy muy dolido por el último gol. Eso no nos puede pasar, que nos salga de un costado y termine en gol. Esas cosas no pueden pasar, desdibujan un gran esfuerzo. El tercer gol es un gol amateur, que nos salgan de ese sector... Con el 2-1 ya estaba sentenciado porque el cansancio no nos dejaba salir. La expulsión marca un antes y un después del encuentro".