Rubi: "Vamos con la idea de ganar sí o sí"

Rubi ha comparecido este jueves en la sala de prensa del Power Horse Stadium-Estadio de los Juegos Mediterráneos con motivo de la previa del encuentro de este viernes (21:00 horas) en Montilivi, donde espera que su equipo muestre una mejor versión defensiva para lograr la primera victoria como visitante de la temporada.

- ¿Es un partido de siete puntos?

Estos partidos marcan mucho el devenir de tener una situación más o menos cómoda en lo que queda de liga. Estamos ambos equipos en una situación pareja; ellos, algo mejor en cuanto a puntos. De la diferencia de goles, soy de los que piensa que primero hay que preocuparse por el partido, intentar sacarlo. Cuando ya quede muy poquito, se puede dar una vuelta a eso. Espero que a final de temporada los dos equipos no tengamos que mirar a eso y nos quedemos en Primera División. Venimos de dos derrotas y necesitamos un buen resultado.

- El Almería ha visitado Montilivi seis veces en tres años.

Hemos seguido dinámicas parecidas a nivel de resultados. Hemos sumado muchos puntos en casa y pocos fuera; de hecho, el Girona nos saca los puntos que ganó en el campo del Elche. Tienen más puntos, por lo que han hecho mejor las cosas. Me parece un equipo que en su terreno de juego es fortísimo. Y fuera de casa ha hecho muy buenos partidos, más allá de los resultados. Eso habla de la dificultad de ganar fuera. Vamos con la idea de hacerlo sí o sí, que sea esta vez.

- ¿Los dos últimos resultados pueden hacer que se vea un Almería menos valiente?

No porque si pensamos que tenemos que jugar a verlas venir... No quiero cambiar el 100% de lo que estamos haciendo, sino el 20% de lo que se puede cambiar. No podemos decirle al equipo no atacar tanto. En Vallecas estuvimos cerca de ganar el partido cuando atacamos. Pero no las marcamos y el partido giró en la segunda mitad. Hemos trabajado los errores durante la semana, como en todas, pero en esta con más énfasis.

- ¿Tiene más importancia ganar mañana sabiendo que después toca Barcelona y Villarreal?

Lo bueno de lo que tenemos en esta liga es que somos unos diez rivales directos y no cuatro-cinco. Del undécimo al décimo noveno hay pocos puntos. Nuestra liga son todos los equipos, pero la realidad es que unos equipos compiten por unos objetivos; y otros, por otros. Sí que es un partido... La palabra 'importante' cada vez me gusta menos porque la usamos mucho. Al final ni vamos a salvarnos ni dejar de salvarnos mañana. Pero en el campo se nota la diferencia de niveles. Notamos mucha más igualdad cuando jugamos contra esos diez rivales a que si nos enfrentamos a Barcelona o Villarreal. Es un partido importante porque ellos dejan de sumar si sumas, pero afrontaremos los partidos ante el Barcelona y Villarreal sin miedo. Algún día tocará ganar a algún grande. Seguro que va a pasar este año.

- ¿Llegarán Ely, Pozo y Melero?

Nos queda un entrenamiento y tenemos que valorar. Las situaciones de cada uno son diferentes. No hay ninguno descartado ni ninguno seguro.

- ¿Hay un Girona con Stuani y otro sin él?

No voy a descubrir a Stuani ahora. Su trayectoria y números son extraordinarios. Tengo la sensación de que su entrenador está contento con los dos delanteros porque Taty da mucho trabajo y es muy persistente. Tenemos que tenerlo bien controlado, no para de romper espacios y presionar. Stuani es letal dentro del área. El entrenador es el que mejor sabe cómo está cada uno. Destaco también a sus jugadores rápidos, como Iván, Riquelme, Toni o Borja. Si no lo atamos en corto, tendremos problemas.

- ¿Qué tipo de partido espera?

El Girona es uno de los equipos que más me gusta ver por televisión. También me gusta ver mi Almería. Hay que ver hasta qué punto la tensión hace que se vea un partido más de batalla o más de juego. En Almería le sorprendimos y se encontraron en un visto y no visto con un 3-0. Eso es muy difícil que se vuelva a ver. La exigencia de los puntos quizás hace que no sea tan, tan vistoso a nivel de juego.

- El Almería es el segundo equipo más goleado del campeonato.

Lo somos por primera vez en la temporada, pero estamos en un abanico de ese número varios equipos. Hay que encajar los menos posibles. La valoración correcta sería hacer el balance con los anotados. El equilibrio es lo importante. Pero es verdad que el equipo ha mostrado un poco más de debilidad de la que yo quiero. En los últimos cuatro partidos hemos encajado ocho goles. Siempre defiendo que es un gol en contra no es una mala media, pero dos es muy mala. Tenemos relativa facilidad para marcar, por lo que si arreglamos los encajados, los puntos volverán a llegar.

- ¿Cuál es el estado de ánimo del vestuario?

Si invirtiésemos las dos partes ante el Betis hubiésemos salido algo más afectados. En la primera concedimos más facilidades, pero la segunda fue muy buena. Estoy convencido de que si no llega ese gol de córner, el partido estaba más para nuestro lado. Llevamos al Betis contra las cuerdas y anímicamente vi un equipo más débil en Vallecas que el otro día. Acumulamos dos derrotas seguidas, pero hemos tenido que tocar la parte anímica muy poco.