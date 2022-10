Rubi: "Este año si alguien viene a por mí, no me iría a otro equipo"

Para los amantes del fútbol la rueda de prensa que ha dado Rubi en el mediodía del jueves ha sido una auténtica delicia para el simpatizante de cualquier equipo. El técnico catalán, amante de jugadores como Iago Aspas quiere que su equipo mejore en las segundas partes, siendo fundamental para ello una mejoría de quienes empiezan desde el banquillo. El preparador rojiblanco, que reconoce que su equipo ha creciendo psicológicamente, no desvela si jugará Fernando o Pacheco y habla sobre la marcha de Unai Emery con toda la tranquilidad del mundo. Un Rubi con ganas de hablar del fútbol.

Dinámica: "Hemos mejorado muchos en las primeras partes. Ahora tenemos que hacerlo en las segundas. Yo siempre defendí que salíamos bien a los partidos, pero las primeras partes luego se nos giraban en contra. El equipo salía bien, pero a la mínima que teníamos un contratiempo, nos caímos. Luego hacíamos buenas segundas partes. Ahora anotamos menos y encajamos más de lo que nos gustaría en estas segundas partes. Ahí es importante todo el equipo. Un entrenador se puede equivocar con un cambio o dos, pero podemos dar mucho más todos, competir sin bajar el nivel".

Cambios en las segundas partes: "Tenemos que ser intentar ser capaces los técnicos de saber si toca hacer tres, cuatro o cinco cambios. Si juegas contra un Villarreal o Barcelona, como no hagas cambios, para ellos es cada vez más fácil encontrar situaciones de gol. El otro día hicimos los últimos cambios tarde porque veíamos bien al equipo, estaba bien en la situación de diez contra once. Tenemos que estar preparados, si hacemos cinco cambios, es algo normal. Lo único que te puede hacer dudar es si el jugador que entra lo hace con la suficiente autoestima o entra cabreado por ser suplente y te resta. Esta semana lo hemos hablado con los futbolistas, les hemos dicho que no tenemos la obligación de hacer cinco cambios y que si entran, no es un castigo".

Último partido: "En el deporte no hay nada más cruel que perder en la última pelota, un triple o un gol. Te deja un mal sabor de boca tremendo. Dentro de lo malo, tenemos el refuerzo de que le hemos competido bien a uno de los mejores equipos de Europa".

Dibujo: "Los jugadores pueden dominar diferentes sistemas tácticos o disposiciones dentro del terreno de juego. Dentro de un dibujo hay fases defensivas y ofensivas. En el fútbol de hoy en día no es tan, tan importante hacer siempre lo mismo. Hay que tener más riqueza. El fútbol ha evolucionado, todos tienen más registros y conocen mejor al rival, cómo atacarlos. No hay una predisposición por nuestra parte a jugar de una forma definitiva u otra".

Fernando o Pacheco: "Si tenemos dos buenos porteros, no podemos decir que uno y otro es malo juegue quien juegue. Hay que estar tranquilos y no generarles la presión de que hay uno bueno y un malo. Juegue quien juegue lo va a hacer bien".

Celta: "Tiene jugadores desequilibrantes y no le puedes dejar que tengan un buen día. Juegan muy bien al fútbol, se pasan muy bien la pelota y van bien a los espacios".

Iago Aspas: "Es otro de los viejos rockeros. Pasan los años y siguen siendo los mismos. Hay jugadores que ganan muchos partidos para su equipo. Iago Aspas es uno de ellos. Esto no quiere decir que el resto de jugadores no sea importante".

Baja de Hugo Mallo: "Influye en el sentido de que cada jugador tiene unas características diferentes. Tenemos estudiando qué tipo de lateral puede ser Mingueza y qué tipo de lateral puede ser Kevin".

Recompensa: "Si ganamos, tendremos tres victorias seguidas en casa y nueve puntos sobre quince posibles. En eso sí puede ser más de tres puntos, para dar ese pasito para salir de abajo".

Parón mundialista: "A nosotros nos gusta jugar cada fin de semana. Parece que son dos ligas, pero hay que aceptarlo. Miraremos el Mundial para disfrutar. Cogemos la parte positiva y tenemos un mes y medio para pulir detalles y trabajar con jugadores que han llegado a última hora. Daremos más herramientas a los jugadores jóvenes".

Disparos lejanos, donde destaca el Celta: "Todas las semanas hacemos tiros desde la frontal y esquinas. Excepto en el gol de Embarba, tenemos una mejora ahí porque ahora es mucho más importante el golpe de fuera del área. Cada vez hay menos espacios y hay que ser preciso en una situación alejada".

Marcha de Unai Emery: "Los jugadores y entrenadores somos mercancías. Cuando alguien se involucra al mil por mil y eso no se valora hace que a veces hay que tener la mente fría y tomar las decisiones que uno considere oportunas. En los contratos hay cláusulas y ahí también se están cumpliendo los contratos. Lo mismo quieres estar en un sitio, pierdes tres partidos y ya no estás. Aunque no quieras, somos mercancías. Pero a mí no me voy a cambiar, siempre voy a dar el mil por mil donde esté y defendiendo a muerte el escudo. Del Espanyol me fui al Betis teniendo contrato. Me fui de mi casa porque entendí que había situaciones que no se correspondían a lo que merecíamos. No siempre el malo es el entrenador".

Finaliza contrato el próximo mes de junio: "Es pronto para hablar de mi contrato. Lo importante es salvar al Almería y que el club piense lo que tenga que pensar, no hay prisa. Cláusula de salida sí hay. "Mi situación sería cada vez más desfavorable porque si te vas acercando al final de contrato, tienes menos de indemnización y eso. Pero este año si alguien viene a por mí, no me iría a otro equipo. De eso estoy convenciendo al cien por cien".