Rubi: "Hay que asustar más en ataque"

El técnico del Almería ha comparecido para los medios de comunicación antes de viajar hasta Mallorca, donde espera lograr la segunda victoria de la temporada. Para ello espera un Almería mejor a nivel ofensivo, consciente de que aún están adaptándose las últimas incorporaciones, volviendo a pedir tiempo en ese sentido.

Horario: "Es una semana corta, hemos entrenado prácticamente en el horario del partido para adaptar a los futbolistas a nivel fisiológico para que lleguen tras entrenar a esas horas, comiendo antes y después... Buscamos que el futbolista no se sienta extraño. Estamos en un proceso que sabemos que hemos hecho cosas bien y otras no tan bien. Hay normalidad dentro del vestuario".

Rival: "Es un equipo del señor Aguirre: muy aguerridos, intensos y difíciles de batir. En Primera División no hay un partido fácil, será de mucha batalla ante jugadores experimentados en la categoría y con un entrenador que se la sabe de todos los colores. Si nos imponemos, habrá querido decir que hemos superado muchas cosas".

Plan de partido: "Siempre trabajamos que mejorar en nuestro propio equipo y a finales de semana, las dificultades del rival para hacerles daño, así como contrarrestar sus virtudes. Tenemos que atacar de manera ordenada pero descarada, con ganas de encontrar portería. Cuando defendamos, estar juntos".

Clave: "En los dos últimos partidos nos ha costado mucho generar ocasiones de gol. El rival recibe pocas. Necesitamos dar ese partido adelante en cuanto a tener más maldad, tener más ocasiones de gol. Hay que asustar más".

Respuesta a las derrotas: "La juventud necesita tiempo. Nos estamos acabando de conocer. El problema es que ya es competición, no pretemporada. Es un riesgo que hemos asumido todos. Somos valientes y estamos convencidos de que lo vamos a sacar adelante. El equipo está totalmente recuperado de la última derrota. Intentamos no caer en el dramatismo. Ante Osasuna hubo bastantes cosas que no hicimos bien, pero no nos torturamos. Simplemente trabajamos para mejorar. La respuesta a los resultados es la clave. Si te van afectando a tu rendimiento, tienes un problema. Cada partido es uno nuevo. Si el anterior te afecta en demasiado positivo o negativo, empiezas mal".

Reconstrucción: "Es un reto muy ilusionante. En ningún momento hemos engañado con el discurso del primer día. Este equipo va a pelear para salvar la categoría. Estamos haciendo pruebas en plena competición. Me interesa en el corto plazo, independientemente de estas pruebas, es la victoria. Crecer con victorias es siempre mucho mejor".

Afición: "Somos una familia. La categoría es preciosa, pero durísima y sin ellos es imposible. En cada desplazamiento hemos notado su apoyo. Les damos las gracias de que se compren un billete de avión. Sin lugar a duda, ayudan mucha. Garantizamos la entrega y la actitud".

Bajas: "Se va a quedar fuera Baptistao. En principio pensábamos que era una tontería y aunque no es mucho, no va a llegar a este partido. Se va a quedar fuera César de la Hoz, su esguince fue importante. Y Rojas. Aunque no le hayamos visto jugar, estaba en un proceso fantástico y estaba deseando darle minutos. Ayer tuvo un esguince de tobillo. Estamos en la quincena de los esguinces. Centelles tampoco llega".