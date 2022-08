Rubi: "Estamos cerca de inscribir a algunos jugadores"

El técnico del Almería pasa revista, analizando tanto el problema con la media docena de futbolistas que aún no han sido inscritos, como el mercado y el encuentro del lunes (20:00) en el Martínez Valero.

– ¿Con quién cuenta para el lunes?

En principio a minuto de ahora no hay novedades con las inscripciones, pero esperamos que de aquí al lunes podamos inscribir a algunos futbolistas. Eso es lo que se me transmite. Obviamente se está haciendo el máximo esfuerzo para conseguirlo y estamos cerca de inscribir a algunos jugadores, no sé si en plural o singular. Los futbolistas que no tienen la ficha están entrenando de diez. ¿Bajas? He estado leyendo, pero a mí el club no me ha informado de nada si te refieres al tema de Lazo. Yo cuento con él para el lunes, pero también estoy preparado porque el mercado se va moviendo, no sólo con Lazo sino con cualquier situación. Intento cubrirme las espaldas. Pero a día de hoy cuento con Lazo para el lunes.

– ¿Cuál es la solución al problema de las inscricipciones?

Es un tema de límite salarial, que los patrocinios tienen una valoración y la de LaLiga es diferente. También influyen en el límite salarial las ventas. Es cuadrar esos números para que no se pase el límite que pone LaLiga.

– ¿Qué valoración hace de Embarba?

En principio a mí se me informa al final. Obviamente hay situaciones que se van consultando; en ese sentido, se verá. Estoy encantado con todos los futbolistas que intenta firmar la dirección deportiva porque al final es un reto para el entrenador sacarle rendimiento.

– Se imagina tener a Sadiq el día 2 de septiembre?

Está con un nivel de concentración en los entrenamientos muy superior respecto al año pasado. Estoy seguro que va a recoger frutos. Es un jugador que cada temporada pule detalles que le costaban. Ojalá pueda estar con nosotros y se puedan cuadrar los números para tener todos los fichajes que hemos hecho.

– ¿Todo lo que no sea puntuar en Elche será una decepción?

Decepción siempre es, pero no porque sea el Elche. Esto es Primera y cuesta mucho ganar partidos. Para mí sería una decepción sería no competir como el otro día. La igualdad es tan grande con algunos equipos de nuestra liga, que puede pasar de todo. Jugamos fuera de casay el Elche se va a intentar reivindicar de la derrota del otro día. A día de hoy voy a mirar rendimiento, independientemente de los puntos. Éstos van a llegar seguro con buen rendimiento. La primera victoria evita intranquilidad. Rompes el melón y ya te metes de lleno.

– ¿Qué es lo que más le preocupa del partido del lunes?

Nos espera un partido muy difícil y competido. El rival va a salir a morder desde el minuto uno, eso lo tengo muy claro. Nos obliga a salir muy concentrados. Mi obsesión es que mi equipo vea a los jugadores como vio a los del Madrid.

– ¿Mantendrá el dibujo?

Trabajamos todos los sistemas durante todo el año. Nuestro equipo será versátil dependiendo de los futbolistas que salgan en el once y lo que valga dando rendimiento. Si algo da rendimiento, obviamente estiraremos el chicle todo lo que podamos. Podrá cambiar el sistema, pero la idea de juego es siempre la misma.