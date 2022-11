Rubi: "No estoy contento con el rendimiento de algunos jugadores"

El técnico del Almería hacía autocrítica al final del encuentro, aunque se lamentaba del estado del terreno del juego, lo que, a su juicio, no le permitió tener el arreón final.

Primera mitad: "Felicito al rival porque ha sido justo vencedor de la eliminatoria. Nos hemos encontrado con un gol en contra muy pronto. Esto ha animado mucho al Arenteiro y nos ha costado muchísimo llegar a portería rival aunque es cierto que tampoco hemos sufrido".

Segunda parte: "En la segunda, cuando mejor estábamos, el campo estaba cada vez peor, sin tener ese arreón final en unas condiciones normales. Pero esto es un partido de fútbol, once para once y ellos se han ido adaptando mejor a las condiciones que se han ido dando. Han sido mejores en el cómputo general".

Once con suplentes: "Obviamente no estoy contento con el rendimiento de algunos jugadores. Alguno incluso por las características del partido no era ideal el mismo para él, pero eso no quita que hay que entrar al partido más fuerte. Aunque es cierto que el gol tan pronto nos ha condicionado. El terreno de juego ha hecho que después fuese difícil jugar. Hemos puesto dos puntas para buscar las ocasiones de otro modo y han llegado, pero no hemos sido capaces de meter. Mal partido nuestro".