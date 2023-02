Rubi: "En el descanso he hecho hincapié en mejorar en defensa"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Power Horse Stadium tras la derrota de su equipo frente al Real Betis, lamentando los errores de su equipo en el ámbito defensivo. El catalán se ha mostraso a su vez contento por la buena segunda mitad del Almería y ha afirmado que la ausencia de De la Hoz se debe a motivos puramente deportivos.

Análisis: "En la primera parte el Betis ha encontrado ciertas facilidades y nos han generado peligro. Pero me quedo con que hemos tenido ocasiones y el equipo ha tenido la capacidad de sobreponerse. El equipo me ha gustado mucho en la segunda parte. Ha sido capaz de volver a empatar. Al final estábamos reventados. La pena ha sido el gol encajado de córner. Que se te escape así es una pena".

Fallos en defensa: "Cuando un equipo te marca tres goles hay un porcentaje de mérito del rival y demérito nuestro. Trabajamos los errores. Un error individual en un despeje forma parte del fútbol, como ellos. En el descanso he hecho hincapié en mejorar en defensa, hasta me he planteado jugar con defensa de cinco".

De la Hoz: "Que César no haya jugado no tiene nada que ver con su renovación. Siempre digo la verdad. Samu está siendo ahora titular y se están disputando el puesto".

Estilo: "Queremos que la afición disfrute con nuestro juego. La afición quiere que ganemos y a veces lo hacemos. Nuestra mentalidad es hacer goles y atacar. Los rivales no son cojos y encuentran espacios y situaciones. Si jugásemos a portería cero sería con otra mentalidad, más metidos atrás, dándole la pelota al rival".

Catorce goleadores diferentes: "Mientras el equipo genere, a mí me da igual quién marque los goles. Me gusta más que estén repartidos y no centrado sólo en un futbolista o dos. El equipo tiene una implicación increíble. Hemos empatado dos veces y hemos acabado fundidos de trabajar".

Encajar el 1-2 cuando mejor estaban: "En el tramo inicial hemos tenido la de Luis Suárez. La sensación que tengo es que cuando estábamos más cerquita en la segunda parte, ha llegado el gol de Canales. Esto es el fútbol, forma parte del juego. Hemos generado para marcar más de goles, pero encajar tres goles es un número elevado a pesar de que el rival tiene una calidad enorme. Comparto filosofía con el señor Pellegrini porque nos gusta jugar, sin perder tiempo e ir al ataque. Pero no me gusta encajar".

Calendario: "Estoy centrado en el partido ante el Girona, estamos en la misma lucha, por lo que es un partido claro para el que gane se distancia un poco de atrás. Toca dar el paso adelante fuera de casa".