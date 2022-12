Rubi: "El equipo está creciendo mucho"

La UDA, que ha trabajado este viernes, se toma el fin de semana libre para recargar pilas antes de afrontar el próximo viernes un nuevo partido oficial casi dos meses después. En Cádiz (19:15 horas) se presentará un Almería de Rubi que ha aprovechado el parón mundialista para reforzar conceptos sin la presión diaria de la competición. El preparador vilasarense destaca el fondo de armario que dispone, mostrándose contento por las sensaciones de estas semanas.

- Se vio un muy buen Almería ante la Lazio.

Estamos contentos, hicimos un partido muy completo ante un equipo potentísimo. Nos encontramos bastante a gusto, yendo de menos a más con el transcurso del partido, pero en defensa estuvimos muy serios durante los noventa minutos.

- ¿Se han hecho largas las seis semanas de parón?

Largo no se ha hecho porque al final nos gusta trabajar y hemos aprovechado todo este mes para poder hacer cosas. Hemos recordado y también introducido conceptos nuevos. En este sentido, el entrenador agradece tener tiempo y no siempre la competición cercana. Aprovechamos para no centrarnos tanto en competir y más en la idea de juego y el equipo. Hemos cumplido la etapa muy bien y llegamos al primer partido tras el Mundial perfecto en el tema de lesiones, con jugadores recuperados y sensaciones muy buenas. Sabemos que cada partido es una historia y que en una pretemporada los resultados no son tan, tan importantes como se demostró este verano, cuando no fueron buenos y después empezamos muy bien. Pero la sensación que tengo es que el equipo está creciendo mucho.

- ¿Qué aspectos se han potenciado estas semanas?

El juego tiene muchas variantes y muchas facetas a trabajar. Intentamos que el equipo domine todas las situaciones posibles tanto en defensa como en ataque. A veces es reforzar, reforzar y reforzar, hemos trasladado la idea de que los rivales no nos puedan marcar gol con pocos pases aprovechándose de nuestras pérdidas. Es muy difícil resumirlo... También hemos trabajado el balón parado.

- El Cádiz también ha mostrado buenas sensaciones estas semanas.

Estamos los dos equipos trabajando en la línea que queremos los entrenadores. Ante la Lazio hicimos un partido bastante redondo y las 5.400 personas que vinieron disfrutaron de un buen Almería. Eso es lo importante. No es garantía de ganar ni perder el próximo partido. Pero mejor llegar con estas sensaciones muy positivas.

"Queremos que los rivales no nos puedan marcar gol con pocos pases aprovechándose de nuestras pérdidas"

- Su equipo reinicia el campeonato a domicilio, la asignatura pendiente.

Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva el cuerpo técnico y los jugadores, pero no vamos a añadir una presión de más al jugador por no haber ganado un partido fuera de casa. Se trata de sumar puntos. Tenemos 16, a cinco del descenso. Por supuesto que queremos ganar fuera de casa, en la segunda parte tendremos un mejor balance.

- ¿Espera que cambien las dinámicas tras casi dos meses?

Creo que no. Al final todos los equipos somos profesionales y nos preparamos para arrancar lo más fuerte posible. Nosotros estábamos en un buen momento de forma. Ya se verá si seguimos así. A otros equipos que no estaban consiguiendo resultados quizás este mes les ha servido para prepararse de otra manera y ganar confianza.

- ¿Qué valoración hace del fichaje de Luis Suárez?

Muy buena. Es un futbolista contrastado, con una edad extraordinaria para seguir creciendo. Ha venido muy ilusionado y estoy convencido de que nos puede ayudar.

- ¿Habrá más movimientos?

No me preocupo en eso, sí en que lo que vimos ante la Lazio es importante. No fueron once, sino veinte. No pudo jugar Embarba, que nos puede dar muchísimo; ni Marezi. Hemos tenido que hacer incluso convocatoria. Tiene un valor importante ver que entran futbolistas y ayudan al mismo nivel. Siempre hay salvedades en partidos puntuales, no todo el mundo siempre está perfecto. Pero somos un equipo y no es sólo el trabajo de los once.

- Ahora se toman el fin de semana libre.

Somos un equipo que trabaja duro y lo que ahora toca es, como todas las personas que trabajen en el fútbol o en otro sitio, es disfrutar el 24 y el 25 con la familia, ser feliz y dar y recibir mucho cariño. Aprovecho para felicitar las navidades a toda la provincia de Almería.