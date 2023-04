Rubi: "No hemos hecho nada"

A pesar de romper la dinámica fuera de casa y de imponerse en el campo de un rival directo, Rubi pedía a su equipo que no lanzase las campanas al suelo al quedar aún camino que recorrer hacia la meta de la permanencia. El técnico de Vilasar de Mar agradecía también el apoyo de la hinchada a pesar de ser un día laborable ante de la visita el próximo sábado al Santiago Bernabéu (18:30 horas).

Fin a la mala racha como visitante: "Estamos contentos por ganar y sobre todo por tener 33 puntos. Nos alegramos por la afición y por los futbolistas, que han hecho un trabajo enorme. No hemos hecho nada. Ha sido un día importante por ganar en el campo de un rival de nuestra liga, pero no hay nada decidido".

Con menos presión para el sábado: "La competición está muy igualada por abajo. Al Bernabéu no se va tranquilo, pero de los dos partidos, era muy importante ganar este al ser un rival de nuestra liga. Ya no se hablará más de que no ganamos fuera".

Diferencia de goles con los rivales directos: "A final de liga, cuando se cierre la jornada, se verá. Estamos bien posicionados porque lo tenemos con el Valencia y con el Getafe, con el Cádiz igualados y el general va mejor.... Al Espanyol también le ganamos 3-1 en la ida. Puede ser importante o quedar en nada. Ojalá quede en nada y nos salvemos por puntuación y no por esta diferencia de goles. Vamos a pelear por ello".

Centelles: "Ha estado inmenso, con una capacidad física importante. Ha llegado al final del partido desdoblando por fuera. Tiene muy buen pie, visión de juego y claridad en la zona final. Está mejorando en aspectos defensivos, en lo que tiene que crecer. Estoy muy orgulloso de él porque ha sabido esperar su momento. Ahora está demostrando que es un jugador superválido".

Sufrir tras un 0-2 en superioridad numérica: "Hemos acabado pasando apuros porque no hemos sido capaces de marcar el tercero en bastantes situaciones que hemos tenido. Hemos sacado a jugadores para tener el balón, pero no han tenido continuidad. Hay que darle mérito al rival, que iba a morir matando. Ha empezado a acumular gente arriba y nos faltaba el jugador más resolutivo que tenemos en esas facetas. Los Chumi, Babic y Kaiky han hecho un trabajo enorme".

Quinta amarilla de Babic: "La cartulina ha sido porque ha entendido que lo que tocaba era arañar unos segundos".

Fuera del descenso: "Teníamos claro que iba a ser muy duro. También la ilusión de que en un momento fuese todo de cara y tuviésemos una permanencia algo más tranquilo. Tenemos jugadores que estaban en Segunda y están dando la cara. Estamos peleando con la personalidad de intentar jugar. Hemos ido al campo del Celta a intentar jugar, a Sevilla... Eso también hay que apreciarlo".

Expulsión de Djené: "No he visto repetida la acción, pero parece clara. Luis le gana la posición y se iba de cara a puerta. Lo digo con la boca pequeña al no haberla visto de nuevo".

Posible penalti para el Getafe: "Si hay rebote antes de que toque en la mano, entiendo que no debe ser. No lo he mirado tampoco repetido".

Apoyo de la afición en un día laborales: "Le damos las gracias por la paciencia que ha tenido, acompañándonos en tantos viajes. Al final siempre hay un día que recordarán con peligro. A excepción de algún día, siempre hemos competido fuera".