Rubi: "Lo importante es que dependemos de nosotros mismos"

El técnico del Almería veía el vaso medio lleno después del empate de su equipo ante el Real Valladolid. Alababa el primer acto realizado por su equipo, con numerosas llegadas al área de Masip. Sobre la última jornada no espera favores, quedándose con que una victoria en Cornellá significaría la permanencia indálica.

Valoración: "Hemos hecho una primera parte fantástica, de las mejores de la temporada. La segunda ha estado más igualada, con ocasiones muy claras. Lo importante es que el equipo lo ha peleado y lo ha merecido. Ya que no podemos conseguirlo, al menos lo hemos merecido. Hemos jugado con fuego con El Bilal. No es lo mismo entrenar que competir".

Última jornada de infarto: "Ahora nos vale empatar. Vamos a ir a por el partido. Tenemos opciones hasta perdiendo para que la Unión Deportiva Almería esté en Primera División la temporada que viene. Espero que no haya resultados extraños y que todo el mundo compita bien hasta el final. Nos vamos a centrar en lo nuestro. Lo importante es que dependemos de nosotros mismos. No tengo esperanzas ni no esperanzas de otros marcadores. Sacando los tres puntos estamos en Primera".

Gol de Lino: "Al empatar el Valencia les hemos dicho que teníamos que buscar el gol, pero sin volvernos loco. Al final del partido el equipo ha llegado un pelín cansado. No hay nada que reprochar al equipo".

El Bilal Touré: "Hemos jugado con fuego con El Bilal Touré. No es lo mismo entrenar que competir. Tenemos una semana más para seguir avanzando con el tema físico. Lo veo con muchas ganas de ayudar. Estoy orgulloso de la plantilla. Jugadores como Kaiky y Chumi lo están dando todo para jugar".

Descenso del Espanyol: "Yo deseo el bien de los clubes donde he estado. Sé que es un día para el Espanyol, para mí también. Pero me pongo en modo mil por mil Unión Deportiva Almería. No tengo tiempo ni para pensar si es especial o espacial. Vamos a lo nuestro. Un buen resultado nos salva".

Recurso a la sanción de Luis Suárez: "El club va a hacer lo posible para que la sanción de Luis Suárez quede en un partido y esté en Barcelona. Por ganas no va a quedar".

Afición: "El ambiente ha sido sensacional. Hemos brindado una primera parte muy buena. No hemos estado nerviosos, quizás un poco al final. El día del Elche o Cádiz empezamos con más nervios, el equipo ha aprendido de esas experiencias".