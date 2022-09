Rubi: "El partido del lunes requiere su punto de paciencia"

Tras perder en el tiempo extra en Valladolid, Rubi ha recuperado el ánimo de sus muchachos para focalizar toda la atención en en duelo ante un Osasuna que ha empezado fuerte el campeonato: "Es muy duro perder en el minuto 93, pero ya estamos recuperados. El primer día y el segundo nos fastidió. El Valladolid sumó dos puntos que nos hizo daño. Pero en el fútbol profesional lo importante es la reacción a los resultados, tanto tras ganar y perder. El equilibrio es clave". El técnico del Almería también ha puesto en valor lo logrado por un neófito plantel: "Hemos estado más cerca de hacer cinco, seis o siete puntos que dos, tres o uno. El equipo está reforzado anímicamente. Me encanta que mi equipo nunca baje los brazos. Mis futbolistas nunca entregan un partido".

En el José Zorrilla no debutaron ni Vinicius ni Touré, aunque todo hace indicar que lo harán pasado mañana, incluso teniendo el maliense muchas papeletas para ser titular: "No quiero dar muchas pistas para el rival. Emplazo esta pregunta al lunes por la noche". La otra duda radica en el dibujo, máxime al perder el pasado lunes cuando por primra vez rompió los tres centrales en la alineación de partida. "Al no estar Sadiq, entendimos que el delantero más preparado era Dyego. Las características son muy diferentes e intentamos buscar la velocidad que perdíamos con Sadiq compensarla con Baptistao. El equipo puede jugar con cuatro defensas y no sufrir mucho. Veo al equipo preparado para jugar tanto con cuatro defensas como con cinco".

En la rueda de prensa previa al duelo ante Osasuna, Rubi no ha querido dar pistas al rival sobre el sistema, quitándole importancia al mismo. "Elegiremos dependiendo del partido, de lo que buscamos en defensa y en ataque. El otro día tuvimos ocasiones, pero estuvimos desacertados. Los sistemas no dependen del rival, sino del estado de forma de nuestros futbolistas. Adecuamos el sistema a los once para que se sientan a gusto. También puede marcarte el rival, todo un poco. En el fútbol moderno el equipo tiene que ser elástico. El sistema me preocupa bien poco, sino que lo hagan bien los que salgan. Si lo hacen bien, da igual el sistema o los once que salgan".

"Osasuna es un gran equipo, que ha empezado muy bien la liga, está muy buen trabajado y en dos años nunca lo he visto competir mal"

El vilasarense ha alabado a su rival, destacando lo competitivo que es. "Osasuna es un gran equipo, que ha empezado muy bien la liga, está muy buen trabajado y en dos años nunca lo he visto competir mal. Será un hueso duro de roer. Ha tenido tres partidos en casa, pero ha merecido las tres victorias con su estilo de juego. Si competimos fuerte, ordenamos y disciplinados, como mínimo el partido estará igualado". El preparador rojiblanco también ha pedido el apoyo de la hinchada indálica: "Si tenemos el buen día con los ratos de balón, llegando cerca del área, aumentaremos las posibilidades de que no sea un resultado corto. Lo lógico es que sea un partido muy, muy igualado. Nuestra necesidad es mayor que la suya, con todo el respeto porque ellos, con nueve puntos, querrán doce. El factor de la afición en casa es fundamental. Parece que no, pero da alas".

Sobre el partido que espera, Rubi pide paciencia por esa igualdad que prevé. "Es imposible sacar un punto o tres si no compites tan fuerte como ellos. Tendremos que estar juntos, igualando esa intensidad. Será un partido que requiere su punto de paciencia. Quizás no hace excesivas ocasiones de gol, pero también le hacen muy pocas. O hacemos un partidazo o será de marcador corto". Además, felicitó a sus internacionales, pero lamenta su ausencia para continuar perfilando conceptos, sobre todo, con las últimas icorporaciones: "Siempre me alegro que futbolistas nuestros vayan con sus selecciones, siendo los mejores jugadores de sus países. Pero, por otro lado, esta semana me viene muy mal porque era una semana para avanzar con estos jugadores. Pero es el fútbol moderno y tenemos que multiplicarnos".