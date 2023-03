Rubi: "Nos ha salido un partido más flojo de lo que esperábamos"

Rubi ha comparecido en la sala de prensa del Power Horse Stadium después de caer derrotado contra el Villarreal. El técnico del Almería ha señalado que su equipo "ha estado muy impreciso", reconociendo que les "ha salido un más flojo de lo que esperaban" tras dar la gran sorpresa tres días atrás con el FC Barcelona gracias al gol de El Bilal Touré.

Mal día: "Hemos estado muy imprecisos. Sabíamos que con el 4-4-2 era más difícil tener el juego del balón. Pero sobre todo no hemos tenido un buen día con pelota. Ha sido una pena que nos marque ese gol con tanta gente en el área".

Superioridad rival: "Cuando ellos iniciaban la sensación de que no tenemos la pelota la teníamos. Pero cuando la teníamos y la perdíamos nos hacían mucho daño. Controlar a Parejo es muy complicado. No estábamos mal del todo en un partido que no lo estábamos llevando bien con pelota. Hemos perdido un partido, sabíamos que era muy difícil hacer dos partidazos contra este tipo de equipos".

Pies en el suelo: "Nosotros somos un vestuario muy humilde. Sabemos que vamos a conseguir el objetivo, pero repetir el gran partido no es fácil. No te podría destacar ningún jugador que haya estado fino hoy, pero no ha sido por no pensar que tenemos que trabajar mucho para sacarlo".

Cambios: "Akieme ha sido un día que no se ha encontrado bien. Fernando decía que si volvía a golpear se rompía. El cambio de Embarba ha sido para tener un centrocampista más y ver si Samú nos permitía robar balones".

Debut Mariño: "Mariño ha hecho una parada muy buena a Yeremy, un jugador con personalidad que transmite al equipo mucho oficio".

Nueva batalla: "Sabemos que cada vez que perdamos una batalla estamos obligados a levantarnos rápido. No tenemos tiempo para lamentarnos. Va a recibir gorrazos, pero se va a levantar".

Balance: "El balance un 50% de los puntos es correcto. El balances con el Barcelona y el Villarreal, que está pensado para luchar la cuarta plaza. Queda un tercio de liga que hay que batallar al máximo. Hemos hecho un tramo de calendario bastante duro".

Detalles: "El aspecto mental siempre es muy importante. Un detalle te puede hacer perder o ganar, tienes que ser equilibrado y no alterarte demasiado. Teníamos que pasar página, pero nos ha salido un partido más flojo de lo que esperábamos".