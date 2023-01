Rubi: "A veces nos ha faltado contundencia defensiva"

Ha comparecido Rubi en la sala de prensa del Power Horse Stadium este mediodía con motivo de la previa del encuentro de la décimo séptima de Primera División, ante el Atlético de Madrid (domingo, 16:15 horas). El técnico rojiblanco se motraba contento por el trabajo realizado por sus pupilos esta semana, esperando que ante el cuadro rojiblanco se vea un Almería más contundente en defensa y más descarado en ataque.

- ¿Cómo ha ido la semana?

Estoy bastante contento por cómo está yendo la semana. Está siendo exigente para mejorar la actuación del otro día. Me encuentro satisfecho por la respuesta de los jugadores. En principio está disponible todo el mundo, incluido Ramazani, que ya está entrenando normal.

- ¿Por dónde pasan las opciones del Almería?

Nuestra baza pasa por creer que podemos ganar el partido e ir a por ellos. Tienen que verse las virtudes del Almería. Generamos ocasiones y peligro. Dentro de ese orden, necesitamos mostrar las uñas arriba. Eso nos ha hecho uno de los equipos que más goles ha marcado en casa en las primeras partes. Quiero volver a esas sensaciones.

- ¿Jugará con defensa de cinco?

Pon un 1-X-2 en la quiniela [risas].

- La posibilidad de vencer a un equipo de esta enjundia no se presenta todos los días.

Ganarle a uno de los mejores tres equipos de la liga española deja recuerdo y poso para siempre. Estuvimos cerca ante el Real Madrid. Lo enfoco como una oportunidad. Al jugador le digo que esté tranquilo. Hay que competir bien. Ganarle al Atlético de Madrid no es fácil.

- ¿Qué Atlético espera?

El rival es muy fuerte en los duelos y disputas. Es un partido de raza. Tenemos que intentar que se vea un buen Almería y estar dentro del partido.

- ¿Es el momento adecuado de medirse al Atleti por las bajas que tiene?

Cuando juegas ante un equipo tan grande, sabes que tiene un plantillón y que seguramente que de esos once cualquiera jugaría con nosotros. ¿Si es el momento adecuado para enfrentarse a ellos? El momento adecuado lo ponemos nosotros.

- Si tuviese que quitar un jugador del rival, ¿quién sería?

Con todo el respeto porque tienen una plantilla espectacular, veo muy bien a Griezmann, marque más o menos porque está generando mucho juego. Si se siente que participa con tranquilidad, nos va a hacer mucho daño.

- ¿Es difícil analizarlos por presentar tantas variantes?

Analizando profundamente los partidos del Atlético, puede haber alguna variante en la fase defensiva, pero en la ofensiva siempre mantiene el mismo dibujo sea con jugadores de un perfil u otro. Tienen las ideas muy claras de cómo atacar y las fortalezas. Juntan gente por dentro, se giran y envían los balones a la espalda de la defensa rival. El Atlético ha evolucionado año a año en fase ofensiva. Está muy trabajado en ataque.

- ¿Es un milagro que un equipo español tenga el mismo técnico durante once años seguidos?

Es un milagro que, con nuestro carácter latino, que quemamos las casas rápido, Simeone lleve tanto tiempo en el Atlético de Madrid. No sé si en los años 50-60 algún entrenador estuvo más de once años. Once es muy, muy difícil.

- ¿Le gustaría seguir su camino en el Almería?

Al final no lo aguantaríais vosotros [risas].

- ¿Qué deben mejorar?

Dentro de nuestra organización defensiva a veces nos ha faltado contundencia. No ha estado mal organizado el equipo, pero a veces pierdes un duelo y se va todo por los aires. Ofensivamente, el discurso ha sido muy claro: quiero ver desde el minuto uno que vamos a por ello. El cuerpo técnico ha sido muy exigente con los jugadores del Almería. Hay que olvidarse del último partido y demostrar que estábamos en un buen camino de juego.

- La llegada de Luis Suárez le presenta más variables en ataque.

Estoy muy contento con la llegada de Luis. Tiene muy buen nivel. A partir de ahí la competencia es mayor y habrá que ir tomando decisiones. El rendimiento de ellos va a marcar que juegue más uno u otro.

- Ha comentado Mohamed El Assy que se reforzarán con un portero y otro fichaje más. ¿A qué puesto se refiere con el último?

Ya sabéis cómo van los mercados. Cada vez veo más iguales a los de verano e invierno, veo que los contratos son de seis meses. Tenemos que estar preparados. Los agentes mueven a futbolistas y jugadores que están a gusto aquí pueden cambiar de opinión. Puede pasar mucho o nada. No estamos abiertos o cerrados a ningún puesto en concreto.

- Se prevé lleno para el domingo.

Aprovecho para pedir a la afición que sigan animando y apoyando al máximo. Hemos ganado cinco partidos en casa, hemos hecho muchas cosas bien. Con nuestra gente y la motivación que van a tener nuestros futbolistas vamos a presentar una buena batalla.