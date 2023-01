Bomba de El Assy: "Vamos a fichar a otro portero para que Pacheco no tenga presión por ser segundo"

Mohamed El Assy se prodiga poco en público pero las pocas veces que lo hace no defrauda las expectativas. En esta ocasión hablaba con la prensa con motivo de la presentación de Luis Suárez y no esquivó ninguno de los temas candentes de la actualidad rojiblanca, dejando una dura carga de profundidad destinada a Fernando Pacheco por sus intenciones de buscar salida pese a tener firmado un contrato de cuatro temporadas de duración.

¿Además de Suárez llegará más refuerzos en enero?

"Siempre seguimos la misma política en todos los mercados. Ha habido muchas idas y venidas y hasta el último día nunca paramos. Recibimos muchas ofertas por nuestros jugadores, entre ellos Akieme, pero si no tienen el valor necesario, no las valoraremos. Tanto en este mercado como en el próximo no creemos que haya muchos más movimientos porque hay buena base para competir en Primera. Llegó Suárez y es posible que lleguen uno o dos jugadores más".

¿El nuevo presupuesto incluye alguna partida para la segunda fase del Estadio o la Ciudad Deportiva?

"El presupuesto 22-23 no incluye ni la segunda fase del Estadio ni el comienzo de la Academia, aunque están próximos a comenzar. Los 89 millones se deben a que hemos fichado a un montón de jugadores y a que el club está creciendo en personal, el triple que cuando llegamos. Ese presupuesto podría crecer en los próximos días en el caso de que aceptemos las ofertas que tenemos por tres o cuatro jugadores. Cuando compramos el club, el presupuesto era de 9 millones y estamos cerca de mutiplicarlo por 10 en solo tres años. Este crecimiento es también trabajo de todos los empleados del club que han estado con nosotros desde el principio y quiero agradecérselo. La mala noticia es que para Turki Al-Sheikh no es suficiente y habrá que doblarlo".

¿Piensa que puede peligrar el objetivo de la permanencia con la actual situación?

"No vamos a volver a Segunda División, no os preocupéis porque siempre se lo digo al Minisitro. Es la verdad, las cosas que hablo se han ido cumpliendo siempre. Es una promesa mía, de los jugadores y del entrenador. La idea del club la temporada que viene es dar un paso más y no pelear solo por la permanencia. Para ello tenemos que tener mejores condiciones y eso trabajamos".

¿Qué tiene que decir la dirección deportiva acerca del caso Pacheco?

"Lo de Pacheco es simple. Ha tenido bastante mala suerte con varias lesiones que ha sufrido y no hay prisa porque tiene contrato por 4 temporadas. Hemos decidido firmar a otro portero para que no tenga presión por ser el segundo, puede tomarse tiempo".

El juvenil está haciendo una gran temporada, ¿la cantera empieza a ser lo que quieren?

"Estoy muy feliz con el crecimiento de la cantera. Destaqué el nombre de Rachad y pocos meses después es delantero de la sub-18. Esto confirma que lo que hablo aquí, se cumple. Hay otros nombres con gran futuro además de Rachad y con tiempo llegarán al primer equipo. Cuando tengamos mejores instalaciones también se notará en el trabajo de todos los equipos. Destaco el trabajo de todo el staff, con Lasarte al frente".

¿Hay oferta en firme del Betis por Akieme?

"Hay tres equipos de España interesados en Akieme, pero no vamos a vender a alguien como él en mitad de la temporada porque ninguna oferta está cerca de lo que esperamos y no sería inteligente. No nos sentimos cómodos vendiendo jugadores en mitad de la temporada. Es un tema difícil porque si queremos que lleguen habrá que dar salidas porque hay 25 fichas cubiertas".

Dice que faltarían dos refuerzos más...

"Al menos uno de los refuerzos será un portero. Ya he hablado de Akieme y que viene un portero, son muchas noticias...".

¿En qué punto se encuentra la construcción de la Academia?

"Estamos con el papeleo para lograr la licencia de la Ciudad Deportiva y, una vez lo tengamos, estará lista para empezar. La primera reunión que tuvimos para los terrenos fue en enero de 2020 y se consiguieron en diciembre de 2022. Si se tarda mucho no es culpa nuestra".