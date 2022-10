Rubi: "Las victorias dan y alas, queremos darle continuidad"

El Almería visita mañana (21:00 horas) el Benito Villamarín. Lo hace después de haber vencido la pasada semana al Rayo y con el objetivo de lograr por primera vez en la temporada dos triunfos consecutivos que le den un impulso en la clasificación, reforzándoles, además, en el proceso. Antes del último entrenamiento de la semana, Rubi analiza el encuentro frente al cuadro de Pellegrini.

Ánimo: "Vamos con la moral más alta obviamente. El equipo estaba concienciado a pesar de la racha anterior, pero las victorias dan fuerza y alas y queremos darle continuidad. Es una semana durísima con tres partidos".

Vuelta al Benito Villamarín: "Mis recuerdos de allí son buenísimos. Siempre hemos reconocido que no obtuvimos los resultados deseados. Fue un año complicado con el coronavirus. No encadenamos una serie de resultados para que el equipo estuviese donde quisiésemos. Una vez que entrenas al Betis ya formas parte de esa familia".

Ambiente: "Vamos a jugar en un estadio fantástico con una gran afición. Espero que la lección de San Mamés nos haya servido para aprender. Siempre que el Betis juega en casa es una fiesta".

Posesión: "Es importante quitarles el balón. Ellos están muy a gusto con él. Sufren los ratos que no lo tienen. Vamos a intentarlo con nuestras armas. Lo importante cuando tengamos el balón es mirar para delante, tener equilibrio y acabar jugadas. Jugadores como Canales o Carvalho son maestros teniendo la pelota e imponiendo el ritmo. Queremos pararles".

Sustituto de Embarba: "Nos queda un entrenamiento. Para la posición de Embarba estamos moviéndonos entre dos futbolistas. Decidiremos tras entrenar. No creo que haya muchos más cambios. Esta semana sí veréis más cambios de los habituales en las alineaciones".

Versión bética fuera de casa: "El Betis ha tenido en los dos últimos partidos expulsiones supertempranas que han marcado el partido. Y después si analizas esos partidos a mí me han gustado. Y en el campo de la Roma han ganado. Intentan mantener su estilo siempre jueguen en casa o fuera".

Hinchada rojiblanca en Sevilla: "Somos unos afortunados de tener la afición que tenemos. Nos hace sentir afortunados. Es una responsabilidad para nosotros. Si no nos sale un buen partido, es un viaje durísimo tanto para los profesionales como para la afición. A veces no nos han salido las cosas. Pero nunca ha sido por actitud. Les garantizo que vamos a ir a por todas".

Último partido: "Ante el Rayo hicimos una primera parte muy completa. Supimos aprovechar el primer error que tuvo el rival, pero el fútbol es así. No sé cuántos partidos han llegado al descanso con un 3-0. La idea era que no nos asustásemos con la situación. Era un partido en el que queríamos mostrar una identidad de juego, algo habitual la pasada temporada. No estaré nunca satisfecho si mi equipo no muestre algo en el aspecto ofensivo y levante a los aficionados de los asientos. La racha que llevábamos de cuatro derrotas consecutivas influyó en un aspecto de rebeldía".

Competir siempre: "Un partido de Primera División no tiene nada que ver con el anterior. Lo más importante es que estemos en el partido. Si es así, siempre puedes sacar un punto o tres. Hay que trabajar al mil por mil siempre y que no se nos vaya el partido".

Concentración en el parón mundialista: "Hemos ido a varios sitios para ver los campos y queremos decidir la semana que viene. La idea es hacer un primer 'stage' por aquí en España. Queremos estar en Almería todo el rato excepto la semana que demos de vacaciones y esos días que nos vayamos fuera".

Partidos de los rivales directos: "No miramos a los rivales. Lo importante es nuestro partido: si ganamos, damos un salto importante. Nosotros tenemos que estar a lo nuestro".